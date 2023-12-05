نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناهد فريد شوقي تتصدر تريند منصة اكس بعد وفاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي تريند منصة اكس، وذلك بعد وفاتها صباح اليوم بشكل مفاجئ، وتفاعل على خبر الوفاة عدد كبير من الجمهور والنجوم.

"كده تفاجئنا".. النجوم تنعي المنتجة ناهد فريد شوقي

وحرص عدد كبير من النجوم على توديعها بكلمات مؤثرة من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

ناهد فريد شوقي

نعى النجوم المنتجة ناهد فريد شوقي:

وكتبت بشري:" مع السلامة يا ناهد.. كدة تفاجئنا كدة؟! اللهم لا اعتراض.. هتوحشينا وربنا يصبر نودى وكل الأسرة.. خالص العزاء للعائلة..إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة للمنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله المنتجة ناهد فريد شوقي خالص التعازي لإبنتها الزميلة والصديقة العزيزة ناهد السباعي، واختها رانيا فريد شوقي، ربنا يصبركم يارب".

وكتب أحمد فهمي:" البقاء والدوام لله وفاة الأستاذة العظيمة المنتجة ناهد فريد شوقي، الله يرحمها ويصبرك يا نودي ".

وكتب أحمد عزمي:" انا لله وانا اليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله الفنانة المنتجة ناهد فريد شوقي الابنة الكبرى للفنان فريد شوقي ووالدة الفنانة ناهد مدحت السباعي واخت كلا من عبير ورانيا فريد شوقي للفقيدة الرحمة ولاسرتها الصبر والسلوان".

ناهد السباعي تنعي والدتها بكلمات مؤثرة:

ويذكر أن نعت الفنانة ناهد السباعي والدتها بكلمات مؤثرة وكتبت:" امي وكل حياتي في ذمة الله، وصلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشيخ زايد"، وقد غابت ناهد عن مراسم تشييع جثمان والدتها وذلك بسبب وجودها في لبنان لتصوير أحدث اعمالها الفنية، ولم تسطيع العثور على تذكرة طيران للعودة.

كما حضر صلاة الجنازة والعزاء عدد كبير من النجوم منهم رانيا فريد شوقي حمزة العيلي، بشري، بوسي شلبي، داليا البحيري، وغيرهم.

كما قامت نقابة المهن التمثيلية أيضًا بنعي ناهد فريد شوقي في بيان لها، قائلة: تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي.

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحلة؛ وابنتها الفنانة ناهد السباعي؛ وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.