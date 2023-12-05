نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الكلام مايخلصش فيكي".. هنا شيحة تنعي ناهد فريد شوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة هنا شيحه على نعي المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور هنا شيحة:

حيث نشرت هنا صورة المنتجة الراحلة بصحبة ابنتها ناهد السباعي:" وكتبت "الكلام مايخلصش فيكي ياناهد انتي اكيد في مكان احلي، الضحكة الرنانة والجدعنه والحب من القلب مع السلامة".

ناهد فريد شوقي

وفي سياق آخر تصدر اسم المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي تريند منصة اكس، وذلك بعد وفاتها صباح اليوم بشكل مفاجئ، وتفاعل على خبر الوفاة عدد كبير من الجمهور والنجوم.

كما حرص عدد كبير من النجوم على توديعها بكلمات مؤثرة من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

نعي النجوم المنتجة ناهد فريد شوقي:

وكتبت بشري:" مع السلامة يا ناهد.. كدة تفاجئنا كدة؟! اللهم لا اعتراض.. هتوحشينا وربنا يصبر نودى وكل الأسرة.. خالص العزاء للعائلة..إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة للمنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله المنتجة ناهد فريد شوقي خالص التعازي لإبنتها الزميلة والصديقة العزيزة ناهد السباعي، واختها رانيا فريد شوقي، ربنا يصبركم يارب".

وكتب أحمد فهمي:" البقاء والدوام لله وفاة الأستاذة العظيمة المنتجة ناهد فريد شوقي، الله يرحمها ويصبرك يا نودي ".

وكتب أحمد عزمي:" انا لله وانا اليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله الفنانة المنتجة ناهد فريد شوقي الابنة الكبرى للفنان فريد شوقي ووالدة الفنانة ناهد مدحت السباعي واخت كلا من عبير ورانيا فريد شوقي للفقيدة الرحمة ولاسرتها الصبر والسلوان".

ناهد السباعي تنعي والدتها بكلمات مؤثرة:

ويذكر أن نعت الفنانة ناهد السباعي والدتها بكلمات مؤثرة وكتبت:" امي وكل حياتي في ذمة الله، وصلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشيخ زايد"، وقد غابت ناهد عن مراسم تشييع جثمان والدتها وذلك بسبب وجودها في لبنان لتصوير أحدث اعمالها الفنية، ولم تسطيع العثور على تذكرة طيران للعودة.

ما هي آخر أعمال هنا شيحة:

ويذكر أن حكاية “ما تيجي نشوف” هي آخر أعمال هنا شيحة، وهي من بطولة النجوم هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، نهى عابدين، ملك قورة، وغيرهم، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

أحداث حكاية ما تيجي نشوف

يذكر أن حكاية “ ما تيجي نشوف ” حققت نجاحات كبيرة خلال فترة عرضها على شاشة قنوات أون، ورصدت مشكلة دخول الشك في العلاقات سواء الزوجية أو علاقات الصداقة، وما يمكن أن تتسبب به من تدمير هذه العلاقة بشكل نهائي، ولكن الذي يربطهم الحب لا يتدمرون بسهولة.