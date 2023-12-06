حنان مطاوع تقدم واجب العزاء في الراحل أشرف عبد الغفور

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت النجمة حنان مطاوع، على حضور عزاء الفنان أشرف عبد الغفور بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

أبرز الحاضرين في عزاء أشرف عبد الغفور



وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة إيمان العاصي، وعمر السعيد، ومحمد أبو داوود، ودنيا عبد العزيز، وفيدرا، ولقاء سويدان، وألفت عمر، وحمزة العيلي، وإدوارد، وميرفت أمين، ودنيا سمير غانم، وتامر حسني، ياسر جلال، حسن الرداد، جمال العدل، وغيرهم من الفنانين.



وتوفي الفنان أشرف عبد الغفور، مساء يوم أمس، بعد تعرضه لحادث سير، رفقة زوجته، على الطريق الدائري

آخر أعمال حنان مطاوع

والجدير بالذكر آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل "صوت وصورة" بطولة، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.



