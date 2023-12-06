الحزن يسيطر على سالي عبد السلام في عزاء أشرف عبد الغفور

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الإعلامية سالي عبد السلام، على حضور عزاء الفنان أشرف عبد الغفور بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

وظهرت ملامح الحزن والأسى على سالي عبد السلام خلال تواجدها بالعزاء.

أبرز الحاضرين في عزاء أشرف عبد الغفور



وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا،الإعلامية سالي عبد السلام، والفنانة إيمان العاصي، وعمر السعيد، ومحمد أبو داوود، ودنيا عبد العزيز، وفيدرا، ولقاء سويدان، وألفت عمر، وحمزة العيلي، وإدوارد، وميرفت أمين، ودنيا سمير غانم، وتامر حسني، ياسر جلال، حسن الرداد، جمال العدل، وغيرهم من الفنانين.



وتوفي الفنان أشرف عبد الغفور، مساء يوم أمس، بعد تعرضه لحادث سير، رفقة زوجته، على الطريق الدائري



مشاركة أشرف عبد الغفور في نقطة سوداء



ومن جانبه، شارك الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بمسلسل "نقطة سوداء" مع الفنان أحمد فهمى والفنانة ناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث صور عبد الغفور جزءًا كبيرًا من مشاهده في العمل خلال الأسابيع الماضية، ويجسد أشرف عبد الغفور في العمل شخصية "سراج" رجل أعمال لديه ابن يجسد دوره مؤمن نور، ويعود من أمريكا إلى مصر بعد مرورة بحادث ما يغير مجرى حياته.