موعد ومكان عزاء المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي عن موعد ومكان عزاء شقيقتها ناهد فريد شوقي من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتبت رانيا فريد شوقي: "إنا لله وإنا إليه راجعون سيقام عزاء المرحومة ناهد فريد شوقي في قاعة الوهاب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الخميس المقبل 7 ديسمبر.

أبرز حضور جنازة الراحلة

كان أبرز الحاضرين لجنازة ناهد فريد شوقي الفنانة دنيا سمير غانم والفنان هشام إسماعيل، ألفت عمر، داليا مصطفى، حمزة العيلي، المخرجة كاملة أبو ذكري، دنيا سمير غانم، أشرف زكي، سليمان عيد، والفنانة نرمين الفقي، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ودنيا سمير غانم، ونيرمين الفقي، وأحمد داش، وميرفت أمين، دينا عبدالعزيز، فيدرا، وداليا مصطفى، والفنان سامح الصريطي، وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

نعي ناهد السباعي

نعت الفنانة ناهد السباعي والدتها، برسالة مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث نشؤت صورة جمعتهما سويًا، وعلقت عليها قائلة:“ البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقي، الجنازة عصرًا مسجد الشرطه الشيخ زايد، البقاء والدوام لله وحده”

ناهد فريد شوقي

ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر/كانون الأول عام 1950 وهي منتجة مصرية، نشأت في عائلة فنية عريقة، فهي ابنة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي والفنانة الراحلة هدى سلطان، وأخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

أنجبت ناهد ابنة وسمتها على اسمها وهي ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي، كما أنجبت ابنها فريد المرشدي من زوجها الأول، لكنه توفي في حادث سيارة منذ وقت طويل.