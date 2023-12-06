الموت يفجع الفنانة المعتزلة شمس الباردوى من جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا منذ قليل المستشار عادل حسن إسماعيل، زوج شقيقة الفنانة المعتزلة شمس البارودى.

وحرصت شمس البارودي علي نعي زوج شقيقتها الراحل على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتبت شمس البارودي قائله: "زوج أختى ناهد المستشار عادل حسن إسماعيل ترك حبيبى دار الفناء وذهب لدار البقاء، ينعم بإذن الله بروح وريحان ورب عنه راض غير غضبان، آخر تجمع فرحنا معا فى إفطار رمضان وعيد ميلاد الغالى شريك عمرى حسن، ولقاء الفرح الأكبر فى أعلى جنان الخلد مع الأهل والحبيب صلى الله عليه وسلم كل منا فى ميعاده، صبرا يا أختى فالمؤمن يقينه أننا كلنا إليه راجعون وكل من على هذه الدنيا فان ولا يبقى إلا وجه ربنا ذو الجلال والإكرام الحمد لله الحمد لله أللهم أجرنا فى مصيبتنا صبرا صبرا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".

من هي الفنانة شمس البارودي

يذكر ان تزوجت شمس البارودي عام 1972 من الفنان حسن يوسف، وأنجبت منه أبنائهما، عمر وعبدالله وناريمان ومحمود حسن يوسف، ولديها شقيق واحد وهو محمد تيسير جميل البارودي.

لم يكن زواجها من حسن يوسف هو الزواج الأول لها في حياتها، بل تزوجت من الأمير خالد بن سعود عام 1969م ثم انفصلا بعد 3 شهور فقط، وقابلت الفنان حسن يوسف بعدها بثلاث سنوات وتزوجا عام 1972م وأنجبت منه أولادها الأربعة.

قررت شمس البارودي في منتصف فترة الثمانينيات اعتزال التمثيل وارتدتء الحجاب، وذلك عقب أدائها مناسك العمرة مع والدها، وتبرأت من جميع الأعمال التي شاركت فيها، وارتدت بعد ذلك بعدة سنوات النقاب، ثم عاودت إلى الحجاب مرة أخرى.