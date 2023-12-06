رانيا محمود ياسين ونيرمين الفقي أبرز حضور عزاء الراحل أشرف عبد الغفور

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمتان رانيا محمود ياسين ونيرمين الفقي على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل أشرف عبد الغفور والذي يقام حاليًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذي رحل عن عالمنا مساء أمس يوم الأحد الماضي في حادث سير مروع بالشيخ زايد على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

حضور عزاء أشرف عبد الغفور

حرص العديد من نجوم الفن على حضور عزاء أشرف عبد الغفور وعلى رأسهم محمد هنيدي، دنيا سمير غانم، ميرفت أمين، إدوارد، مي سليم سيد رجب، فيفي عبده، مي عمر وزوجها محمد سامي، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، بشرى،صلاح عبد الله، دينا، لميس الحديدي، محمد الغيطي، إسلام إبراهيم، تامر هجرس.

وفاة أشرف عبد الغفور

يشار إلى أنه أعلن مساء أمس الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث سير لحادث سير مروع بالشيخ زايد على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، عن عمر يناهز 81 عامًا.

كما كشف أشرف زكي، عن نجاة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور، من الحادث، ولكنها في حالة خطر، وتواجد نجوم الفن لمساندة ريهام عبد الغفور في وفاة والدهها ومنهم سوسن بدر وأحمد السعدني وإيهاب فهمي وسلوى محمد علي.

حضور جنازة أشرف عبد الغفور

وحرص العديد من نجوم الفن على حضور جنازة أشرف عبد الغفور وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير ومنهم محمد علي رزق وحنان مطاوع ووفاء عامر ومحمد رياض وأحمد بدير وطارق النهري وإياد نصار وسيد رجب، وسهير المرشدي، وأحمد السعدني وإيهاب فهمي، وماجدة زكي، أحمد سلامة، محمد أبو داوود، محمود عامر.

نعي نقابة المهن التمثيلية

ونعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي اليوم الأحد.



وتقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الادارة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.



نعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

كما نعته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



آخر أعمال أشرف عبد الغفور

يذكر أن آخر أعمال أشرف عبد الغفور كان مشاركته في مسلسل رشيد الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023 برفقة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.