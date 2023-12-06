عمرو محمود ياسين يقدم واجب العزاء في الراحل أشرف عبد الغفور

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أحمد جودة - القاهرة - حرص المؤلف عمرو محمود ياسين، على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي وافته المنية أول أمس إثر تعرضه لحادث تصادم مروع.

عمرو محمود ياسين يؤدي واجب العزاء في الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

وقدم المؤلف عمرو محمود ياسين المواساة لأسرة الفقيد الراحل أشرف عبد الغفور بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، واسي نجلته الفنانة ريهام عبد الغفور.

نجوم الفن يؤدون واجب العزاء في الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

ومن جانبه حرص عدد كبير من النجوم على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وتقديم المواساة للفنانة ريهام عبد الغفور والأسرة، ومنهم الفنان تامر حسني والفنان كريم عبد العزيز والفنان محمد هنيدي والفنان القدير نبيل الحلفاوي والفنانة دنيا سمير غانم والفنانة القديرة ميرفت أمين والفنان سيد رجب والفنانة مروة عبد المنعم والفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي.

وكذلك الفنانة مي سليم والفنانة فيفي عبده والفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها والفنانة بشري والفنان خالد سرحان والإعلامي محمد الغيطي والاعلامي طارق علام والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة هبة مجدي والفنان شيكو والفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان القدير صلاح عبد الله والفنانة دينا والفنان القدير محمد أبو داوود والفنان تامر هجرس، وغيرهم الكثير من نجوم الفن والإعلام.