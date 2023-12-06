مراد مكرم يشارك في عزاء أشرف عبد الغفور

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد من النجوم على تأدية واجب عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، ومواساة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، في عزاء والدها الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي الموافق 3 ديسمبر، بعد تعرضه لحادث تصادم مروع، الأمر الذي أفجع جميع الوسط الفني.





وقدم الفنان مراد مكرم العزاء لأسرة الفقيد الراحل أشرف عبد الغفور بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، كما واسى ابنته الفنانة ريهام عبدالغفور.

مراد مكرم يقدم واجب العزاء في أشرف عبدالغفور





أبرز الحاضرين في العزاء

من جانب آخر حرص عدد من نجوم على تأدية واجب العزاء أبرزهم الفنان كريم عبد العزيز والفنان محمد هنيدي والفنان القدير نبيلالحلفاوي والفنانة دنيا سمير غانم والفنانة القديرة ميرفت أمين والفنان سيد رجب والفنانة مروة عبد المنعم والفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي والفنانة مي سليم والفنانة فيفي عبده والفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها.

وكذلك الفنانة بشري والفنان خالد سرحان والإعلامي محمد الغيطي والاعلامي طارق علام والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة هبة مجدي والفنان شيكو والفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان القدير صلاح عبد الله والفنانة دينا والفنان القدير محمد أبو داوود والفنان تامر هجرس والفنان أحمد عزمي ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وعدد آخر من نجوم الفن والإعلاميين.









آخر أعمال أشرف عبد الغفور



ويذكر ان الفنان الراحل أشرف عبد الغفور قد رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعىالذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، اذ انتهى عبد الغفور من تصوير 80 % في أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20 % منضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل أشرف عبد الغفورفي العمل، آخر أعمال أشرف عبد الغفور، وشارك محمد ممدوح في بطولة مسلسل رشيد باقة كبيرة من النجوم، أبرزهم: ريهام عبد الغفور،تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبد الله وهالة صدقي ضيفَي شرف، والعمل من إخراج مي ممدوح وحصل المسلسلعلى نسبة مشاهدة عالية بسبب قصته خلال الماراثون الرمضاني لعام 2022،تدور أحداث العمل حول رشيد الذي يستعد للزواج، وفي الليلةالسابقة لزفافه يُتهم ظلما بقتل رئيسه بالعمل ويُحكم عليه بالمؤبد، فيظل سجينا طوال 16 عاما قبل أن ينجح في الهرب، ويُقرر البحث عن مَنلفقوا له الجريمة وإثبات براءته، وفي الوقت نفسه يحاول العثور على -ابنه من زوجته الأولى- الذي وُضع في أحد الملاجئ بعد سجن الوالد.



