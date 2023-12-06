كندة علوش تعزي أسرة الراحل أشرف عبد الغفور بمسجد الشرطة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة كندة علوش على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي وافته المنية أول أمس إثر تعرضه لحادث تصادم مروع.

كندة علوش تواسي أسرة الراحل أشرف عبد الغفور

وقدمت الفنانة كندة علوش المواساة لأسرة الفقيد الراحل أشرف عبد الغفور بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، خاصة لابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

ومن جانبه حرص عدد كبير من النجوم على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وتقديم المواساة للفنانة ريهام عبد الغفور والأسرة، ومنهم الفنان تامر حسني والفنان كريم عبد العزيز والفنان محمد هنيدي والفنان القدير نبيل الحلفاوي والفنانة دنيا سمير غانم والفنانة القديرة ميرفت أمين والفنان سيد رجب والفنانة مروة عبد المنعم والفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي.

الفنانة مي سليم والفنانة فيفي عبده والفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها والفنانة بشري والفنان خالد سرحان والإعلامي محمد الغيطي والاعلامي طارق علام والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة هبة مجدي والفنان شيكو والفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان القدير صلاح عبد الله والفنانة دينا والفنان القدير محمد أبو داوود والفنان تامر هجرس، وغيرهم الكثير من نجوم الفن والإعلام.