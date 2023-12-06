هاني شاكر يروج لحفله الغنائي في بيروت (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - روج أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، لحفله القادم في بيروت، حيث شارك الفيديو الترويجي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.





وكتب على الفيديو قائلا: "حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر يوم ٢٣ ديسمبر في بيروت".





هاني شاكر يدعم القضية الفلسطينية





وكان قد دعم الفنان هاني شاكر الشعب الفلسطيني من خلال أغنية الهوية عربي والتي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على تطبيقالفيديوهات الشهير يوتيوب.





وأغنية الهوية عربي من كلمات أسامة حسن، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإنتاج محمد علام، كيوب ميوزك والشريكالرقمي فيكتوري لينك، ووضع هاني شاكر رسالة في أول الفيديو، نصها: إهداء من جميع أفراد هذا العمل الفني إلى أرواح الشهداء والشعب الفلسطيني الصامد.

كلمات أغنية الهوية العربية





أنا في الهوية عربي.. وفصيلة الدم أقصى.. رام الله يافا عكا.. والقدس خليل وغزة.. وفي حيفا ليا ذكرى.. وفي نابلس ألف قصة.. أنا وجعكفيا علم.. حسيت أوجاع بدالك.. خسران اللي يعاديكي.. ونهايته بكره هالك.. الكل أكيد حزين.. في رقابنا ألف دين.. وحقوق هنردهالك.. أناقلبي سايبه عندك.. في شوارعك والبلاد.. هتذول الغمة بكره.. وهنخلع السواد.. في القدس نصلي جهرا.. نعلن فرجا ونصرا.. ونهاية الحداد





آخر أعمال هاني شاكر





يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا 3 أغان، وهي: أغنية بلاد البخت، والتي احتلت قائمة التريند وقت نزولها لأكثر من 3 أسابيع، وأغنيةالكبير، وأغنية مروق، ولكنه أوقف حاليا العمل في باقي الأغاني، وأجل عددا كبيرا من الحفلات خلال الفترة المقبلة بسبب الوضع الراهن في فلسطين، وتضامنا مع أحداث غزة.



