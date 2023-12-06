“كزبرة” ضمن الأعلى استماعا بيوتيوب بـ "عايزين جدعان من الصين"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مطرب المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ "كزبرة" تريند موقع يوتيوب بأغنيته الجديدة التي تحمل إسم "عايزين جدعان من الصين" والتي طرحها خلال الساعات الماضيه على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات السوشيال ميديا.

وإقتربت الأغنية من تحقيق 25 ألف مشاهدة على يوتيوب لتكون ضمن قائمة الأغاني الأعلى مشاهدة على الموقع.









تفاصيل مهرجان "عايزين جدعان من الصين"

وجاء مهرجان "عايزين جدعان من الصين" من كلمات حازم اكس وتوزيع أبو عبير وألحان كزبرة واخراج خالد ايفيكت، وهى اغنية مونولوج،وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في العباسية، وتصدرت الاغنية التريند عقب طرحها مباشرة.





جدل مهرجان "عليا الطلاق"

ومؤخرا تسبب المطرب كزبرة في جدل على أغنيته التي تحمل إسم "عليا الطلاق"، بعدما أثارت الجدل، بسبب تضمنها للفظ خادش، وأيضاصورة للعالم الراحل أحمد زويل، مما اعتبرها البعض إهانة للرموز العلمية المصرية.

التحقيق مع كزبرة بسبب مهرجان "عليا الطلاق"

وحضر أحمد خالد الشهير ب "كزبرة" إلى نقابة المهن الموسيقية أمام الشئون القانونية، لسؤاله فيما نسب إليه الاتهام الوارد بالإساءة إلىالعالم الجليل الفاضل الدكتور أحمد زويل في مقطع فيديو، وقدم اعتذارًا وقال إنه حذف الصورة من الفيديو، وشدد على كونه لم يقصدالإساءة أبدًا وأنها كانت رؤية مخرج العمل، وصرح بأنه يحترم علماء مصر والدكتور أحمد زويل، وأنه صحح ما أخطأ فيه ولن يعود إلى تكرارالفعل مرة أخرى وتم توقيعه علي محضر التحقيق داخل نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل.





قرار إيقاف كزبرة ومنعه من الغناء

ويذكر ان الفنان مصطفى كامل النقيب العام المهن الموسيقية، سبق وأعلن إيقاف كزبرة ومنعه من العمل، لحين مثوله للتحقيق يوم الأحد 20-8-2023 مع تكليف الشئون القانونية بتحرير محضر للمذكور لأدائه مصنف دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية على هذه الكلمات بناءعلى الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن، وأصدر بيانًا، وجه خلاله تحذيرًا لكافة المطربين الشعبيين حال أداء أي عضو هذه الأغنية بهذااللفظ الغير أخلاقي والمسيء، وسيتم إحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية وإصدار قرارات رادعة في هذا الشأن للمحافظة على قيمناالمجتمعية وإعلاء للذوق العام وعدم النيل من مكتسبات وجهود النقابة في هذا الشأن.