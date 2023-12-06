أمير عيد: ”رؤساء العالم ينظرون لنا كأننا حثالة وهم المجرمون الحقيقيون”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 08:34 صباحاً - حرص النجم أمير عيد علي توجية رسالة قوية للعالم يطالب فيها العالم بمحاسبة عددا من المسئولين عن الحرب في غزة وداعمي الحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "إكس".

ونشر أمير عيد صورة لجورج بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بجانب صورة لشارون رئيس وزراء إسرائيل وريشي سوناك رئيس وزراء إنجلترا وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، عبر صفحته الشخصية.

وعلق أمير عيد علي الصورة قائلا: "يجب أن يتحد العالم ويطالب بمحاكمة عادلة لكل من شارك في هذه الجرائم التي تحدث في فلسطين. هؤلاء مجرمون مكانهم السجن.. هؤلاء ينظرون لنا كأننا بشر أقل منهم.. هؤلاء عنصريون.. هؤلاء حثالة.. لا تنخدعوا بمناصبهم وملابسهم الرسمية الأنيقة.. هؤلاء هم المجرمون الحقيقيون".

يذكر أن طرح فريق كايروكي يوم 30 نوفمبر الماضي وهو اليوم اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أغنيته الجديدة بعنوان "تلك قضية"، والتي حققت نجاحا كبيرا عبر قناته الشهيرة "يوتيوب".