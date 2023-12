انت الأن تتابع خبر شاروخان وعائلته في العرض الأول لفيلم ابنته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواجد النجم الهندي شاروخان برفقة عائلته، في حفل عرض فيلم "THE ARCHIES"، والذي يعد التجربة السينمائية الأولى لابنته سوهانا، حيث عبر شاروخان عن دعمه لإبنته وتشحيعها. ومن المقرر أن يصدر الفيلم على منصة "نيتفلكس" في السابع من ديسمبر(كانون الأول) الحالي، ويشارك في بطولة "THE ARCHIES" الذي أخرجه زويا أختار، كل من سوهانا خان، وأغاستيا ناندا (حفيد النجم الهندي أميتاب باتشان)، وخوشي كابور، وميهير أهوجا، وأديتي دوت سيجال، وفيدانغ راينا.



وحضر شاروخان برفقة عائلته جوري خان، آريان خان، أبرام وحماته سافيتا تشيبر، إلى مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي في مومباي لدعم سوهانا والتعبير عن سعادتهم بمحاولاتها التشبه بوالدها وخوض مجال التمثيل.



وبدا شاروخان سعيدا خلال وصوله إلى صالة العرض، بتيشيرت أسود كتب عليه اسم الفيلم، ونسقه مع بدلة سوداء كلاسيكية، صممها له خصيصا اللبناني رامي سلمون.



كما ظهر شاروخان وهو يلتقط الصور التذكارية برفقة عائلته التي حضرت قبل وقت من البدء بعرض الفيلم لدعم سوهانا التي أشاد المتابعون بجمالها، كما وصفها البعض بالأميرات، حيث اختارت فستانا أحمر تم تنسيقه بأحجار الشوارفسكي من تصميم رامي سلمون.



وكان من اللافت، استقبال شاروخان لعدد من النجوم الذين حرصوا على حضور الفيلم، ومن أبرزهم أيان موخرجي، وكاجول العرض، بالاضافة إلى رانفير سينغ، صبا زاد وحبيبها هريثيك روشان، وجانفي كابور.



في السياق نفسه، كان شاروخان قد روج للفيلم من خلال نشر الإعلان الرسمي للعمل عبر صفحته على منصة "إكس"، مرفقا بتعليق: "فيلم the archies يسلط الضوء على موضوع معاصر بشخصيات خالدة تعيش ضمن عالم أسطوري". وتمنى التوفيق لفريق العمل بأكمله، مشيدا بحبكته الهادفة التي تتضمن التشويق والإثارة .



وقدم شاروخان العديد من النصائح لابنته سوهانا في أولى تجاربها التمثيلية، حيث شارك في وقت سابق مقطع فيديو خاصا بالفيلم وقال: "تذكري لن تكوني مثالية أبداً.. لذلك من الأفضل دوما أن تكوني طبيعية، لطيفة ومعطاءة كممثلة".



وأضاف "التصفيق ليس ملكك لتحتفظي به.. الجزء الذي يُترك وراءك على الشاشة سيكون دائماً ملكاً لك.. لقد قطعنا شوطًا طويلاً يا حبيبتي.. ولكن الطريق إلى قلب الناس لا ينتهي.. تابعي بثبات وابتسمي فالوقت هذه الفترة للكاميرا والعمل".



وردت سوهانا على كلمات والدها بمشاركتها عبر إنستغرام، مع تعليق: "أنا أحبك أكثر".



من جهة ثانية، طرح شاروخان الإعلان الرسمي لأحدث أفلامه "dunki” والذي من المقرر طرحه بدور العرض الهندية في 21 ديسمبر(كانون الأول) الحالي .