انت الأن تتابع خبر احلام تبدأ اولى حلقات برنامجها السبت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن موعد بدء عرض برنامجها التلفزيوني "ألف ليلة وليلة" عبر قناة "أبوظبي"، وذلك بعد أن جرى تأجيله لفترة وجيزة.



ونشرت أحلام عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أول تيزير لعملها التلفزيوني، كاشفة أنه سينطلق بثّه السبت الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، كما علقت: "كوكبة من النجوم العرب في ضيافة احلام في سهرات لن تنسوها".



ولم تكشف أحلام عن ضيوف برنامجها الفني والحواري، بل تركت الأمر بمثابة مفاجأة سيكشف عنها قريباً، على أن يشهد العمل التلفزيوني نجوماً من مختلف الجنسيات العربية، وتشارك أحلام معهم في الغناء.



وكانت أحلام أعلنت في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، عن توليها مهام برنامج على قناة "أبو ظبي" الإماراتية، ورفعت يومها من منسوب التشويق، معلنة عن تجربتها التلفزيونية الجديدة التي تعود من خلالها للشاشة الصغيرة، قائلة: "تشرفت باختياري عبر شبكة أبوظبي للإعلام أن أقدم برنامج أحلام في ألف ليلة وليلة وليالي من الفن الأصيل. برنامج فني موسيقي يهدف لربط جسر التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية الموسيقية عبر الماضي والحاضر، وأن أستضيف زميلاتي وزملائي، أهم فناني ونجوم الوطن العربي في عاصمة الموسيقى أبو ظبي".



يذكر أن أحلام روجت أخيراً لسهرتها المشتركة مع أصالة نصري التي ستقام في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ضمن فعاليات "مهرجان دبي للتسوق" ونشرت عبر صفحتها على إنستغرام، فيديو قصيرا إلى جانب زميلتها المغنية السورية قائلة: "انتظرونا في دبي دار الحي. اللي عناها الشيبة يرد صبي. وأتحداكم أنها من أجمل الليالي". وأضافت: "اللي ما يحضر يفوته.. والحقيقية غير التصوير" .



وكان برنامج "سعودي آيدول" الذي عرض العام الماضي على شبكة mbc آخر الأعمال التلفزيونية التي شاركت فيها أحلام إلى جانب أصالة نصري، وأصيل أبو بكر وماجد المهندس .