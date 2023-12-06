انت الأن تتابع خبر تعليق إنجي علاء على طلاقها من يوسف الشريف.. فاجأت الجميع بكلمة واحدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جاء تعليق إنجي علاء على طلاقها من يوسف الشريف بمثابة مفاجأة لجميع متابعيها، حيث أنها خرجت عن صمتها وتحدثت لأول مرة عن ما حدث في استوري من خلال حسابها الشخصي على موفع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات انستجرام، واستعانت ببعض آيات من القرآن الكريم والتي تدل على الصبر.

تعليق إنجي علاء على طلاقها من يوسف الشريف

وأما عن تعليق إنجي علاء على طلاقها من يوسف الشريف فقالت من خلال منشورها كلمة واحدة وهي “فاصبر”، وذلك بدون أن تكشف عن أي أسباب وتفاصيل حول انفصالهم، وأعلنت إنجي بشكل رسمي انفصالها عن الشريف، وقالت في بيان مشترك معه “قدر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا”.

وتحدث الثنائي “نؤكد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادَل تقديراً لسنوات العِشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير”، وهي من أبرز الأشياء الذي تم التحدث عنها من خلال الطرفين على انفصالهم مؤخراً.

إنجي علاء ويوسف الشريف

وسوف يشارك الثنائي المصري في موسم دراما رمضان 2024 في مسلسلهم “الراكون” ولكن الطلاق جاء وهدد المشروع الفني بعدم الاكتمال، وبشكل خاص أنه من تأليف الكاتبة إنجي علاء.

وأعلنت العديد من التقارير الصحفية أن مصدر من الشركة المنتجة للمسلسل أكدت أنه لا حديث في الوقت الحالي عن خروج العمل من السباق الرمضاني، وأيضاً أن الشركة تعمل على دراسة الموقف وتستمر في التواصل مع مخرجه العمل.