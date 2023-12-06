فن ومشاهير

السبت المقبل.. انطلاق أولى حلقات برنامج أحلام

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 10:32 صباحاً - طرحت الصفحة الرسمية لقناة أبو ظبي على موقع X، برومو برنامج الفنانة الإماراتية أحلام “أحلام ألف ليلة وليلة” ،والذي من المقرر أن تنطلق أولى حلقاته يوم السبت المقبل ،ومن المقرر أن تستضيف أحلام من خلاله أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

وقد أعلنت الفنانة أحلام مؤخرًا مقاطعتها لتطبيق تيك توك، تضامنا الكامل مع أهلها في السعودية.

وكتبت أحلام: ‏أنا أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي،‏ أعلن تضامني مع أهلنا في السعودية ‏كلنا نقاطع تيك توك، من يتطاول على السعودية حكومة وشعبآ يتطاول علينا، ومن لا يحترم شعوبنا وحكامنا لا يستحق منا الاحترام.. انتهى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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