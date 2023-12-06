هكذا تظهر مي كساب خلال أحداث مسلسل "العتاولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة مي كساب، حاليًا في مسلسل "العتاولة"، الذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، وتجسد خلال الأحداث شخصية ممرضة وهي طليقة الفنان أحمد السقا، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، حول صراع يحدث بين أحمد السقا وطارق لطفي، اللذان يظهران بدور شقيقان خارجان عن القانون.

من هم أبطال مسلسل "العتاولة"؟

وتقع زينة، خلال الأحداث في قصة حب مع الفنان أحمد السقا، والمسلسل مكون من 30 حلقة، وهو بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، حنان يوسف، ميمي جمال، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، أحمد كشك، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

أحدث أعمال مي كساب

وفي سياق آخر، يُعرض لـ مي كساب، حاليًا بالسينمات فيلمي "الخميس إللي جاي"، الذي تقوم ببطولته مع النجم عمرو عبدالجليل، و"سنة أولى خطف" الذي تشارك فيه بجاني بيومي فؤاد، أحمد فتحي، وهو من تأليف باسل مجدي وإخراج أسامة عمر.

مسلسل "اللعبة" الجزء الخامس

كما تستعد مي كساب، حاليًا لتصوير الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة"، حيث من المقرر إنطلاق تصويره بعد موسم رمضان 2024، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء الأربعة السابقة من العمل وقت عرضها.

أبطال الموسم الرابع من مسلسل "اللعبة"

وشارك في بطولة الجزء الرابع من مسلسل "اللعبة" شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، وآخرون من النجوم، وهو سيناريو وحوار أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، أشرف على الكتابة فادي أبو السعود، وهو من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني.

مشاركة مي كساب في مسلسل "جعفر العمدة"

والجدير بالذكر أن مي كساب، شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2023 بمسلسل "جعفر العمدة"، الذي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، أحمد داش، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد فهيم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.