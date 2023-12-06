عصام صاصا يستعد لطرح “الكل فجأة نسيني”.. قريبًا



القاهرة - محمد ابراهيم - يسعد مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا لطرح أحدث أعماله الغنائية “الكل فجأة نسيني”، وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وروج صاصا لأغنيته الجديدة عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، حيث نشر صورة البوستر الرسمي للأغنية، وعلق عليها بكلمة قريبًا، ولم يكشف عن أي تفاصيل لها.

عصام صاصا يطرح “الجراح بالكوم في قلبي”





وفي سياق آخر، طرح مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية، بعنوان “الجراح بالكوم في قلبي، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب”، وهي من كلمات عبده روقة موسيقى وتوزيع كيمو الديب.





آخر أعمال عصام صاصا





ويذكر أن طرح مؤخرًا الفنان عصام صاصا أغنية اللي راح ريح وارتاح، والأغنية من كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب.





كلمات أغنية اللي راح ريح وارتاح





لوحدي ومحدش جنبي

الحب كان غلطي ودنبي

أنا مش هعاتب ولا هسأل

هشيلكو خالص من قلبي

ملقيتش صاحب جنبيا

ملقيتش حد حاسس بيا

هحب نفسي أحسن حاجه

وبلاها خالص صُحبيه

راح اللي راح ريّح وارتاح

الجرح فرض الغدر متاح

بحر الخيانه ملهوش مرسى

وباب السعادة ملهوش مفتاح

الشدة درس وبتعلم

ساكت ومش عايز اتكلم

بموت وبضحك قدامكو

ومش بخاف ولا بستسلم

الحويطات جاهزين يا خصوم

عندنا آلي ودخيرة مش شوم

الوحش حسن العمده الكينج

وحسين العمده ديب الهجوم

زعلان يا دنيا ومتضايق

تعبان بجد ومش فايق

الحظ على حظي معاند

وبجد مخنوق مش رايق

تايه وغايب متورط

دلوقتي كله بيتجبرت

يا ويله مني اللي اتكبر

أنا عمري ما في حقي هفرط

الانحراف دلوقتي قانون

ولو عاقل هقلب مجنون

مبقاش في حد يقدر حد

واحد يصون بيخون مليون

آه من السنين لما تغلس

والمليونير لما يفلس

والحلوه هتبان وحشتها

والواطي والقله يهلس

من امتى حد بيسمعلي

أنا مين بيزعل على زعلي

صحابي قلبت اخصامي

وحبيبتي حالفه ما ترجعلي

حياتي بايظه ملخبطه

دي معايا مش متظبطه

ملاك ولابس وش شيطان

عشان في ناس مستعبطه

قصة حياتي دون عنوان

أول ما بصحا بلف جوان

وكل يوم خناقات ومعارك

وكل ليله سُكر ونسوان

ما بقيتش فارقه معايا الناس

كارف زمايلي زملت الكاس

من غير كلام من غير داوشه

جبروت وخالي من الاحساس

كبَّرتكم صغّرتوني

ما شوفتكوش قدّرتوني

بتقولو إيه اللي مغيرني

مع انكم دمّرتوني

الدنيا بتموت قلبي

ببعد وبكتم من غلبي

هييجي يوم وهوريكو

هزعّل اللي عامل صاحبي

شوفت الخيانه بألفين لون

مع إني عمري ما كنت بخون

وكنت مخلص لطوب الارض

وفي النهايه شافوني فرعون

من امتى كنت بحس بخوف

مش هعتمد حد ولا هشوف

هعمل مصايب هضرب نووي

هثور حروب واسحب جرينوف

حبيبتي حبيتها وهجرت

أنا كنت بعشقها وغدرت

والمستحيل بعلملهولها

ويا ريتها كانت مره افتكرت

كان أي سر بقولهولها

والحب كله اديتهولها

كان نفسي أكمل وياها

ومكنش نفسي إني افارقها