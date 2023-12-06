نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأمنيات المحبة والسلام.. نجوى كرم تستقبل العام الجديد في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستقبل شمس الأغنية العربية الفنانة اللبنانية نجوى كرم العام الجديد 2024 بأمنيات المحبة والسلام، برفقة الجمهور العربي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مشاركتها في ليلة طربية فنية، تجتمع بها مع الفنان جورج وسوف والفنانة شيرين في ليلة استثنائية جماهيرية والتي تقام في أحد الفنادق الكبرى ليلة رأس السنة 2024.

نجوى كرم تروج لحفلها بدبي



وكانت قد أعلنت نجوى كرم عن مشاركتها في الحفل من خلال منصاتها المختلفة على السوشيال ميديا قائلة: "ما أروع أجواء دبي لـ استقبال السنة الجديدة،، وأكيد لازم نستقبلها سوا!.. لاقونا ليلة راس السنة بـ آرينا فيستيفال سيتي"، وأوضحت أنها سعيد بتجديد تعاونها مع شركة التنظيم في دبي، خاصة وأنهم يمتازون بحرفية التنظيم ضمن أعلى موصفات إحياء الحفلات.

نجوى كرم تتواصل مع جمهورها على" الواتساب"

وكانت قد افتتحت الفنانة نجوى كرم أول قناة خاصة في تطبيق "واتساب" لتكون أول فنانة عربية تنشئ قناة في التطبيق العالمي بالشرق الأوسط والوطن العربي، يمكنها من خلالها التواصل المباشر مع الجمهور ومشاهدة تفاعلهم.

كما أعربت نجوى كرم عن اهتمامها بالتواصل المباشر مع الجمهور عبر تطبيق "واتساب"، وذلك من خلال كلمة وجهتها للجمهور عبر جميع حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة قائلة: "متل ما بستعمل واتساب بالحقيقة مع الأصحاب والعيلة.. هالمرة رح يكون تواصلي معكن انتوا كمان لتكونوا قريبين مني وكون قريبة منكن أكتر".

