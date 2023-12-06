نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برسالة مؤثرة.. محمد صبحي يحيي ذكرى رحيل زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الفنان محمد صبحي الذكرى السنوية السابعة لرحيل زوجته السيدة نيفين رامز، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 6 ديسمبر، وأوضح عن حبه الشديد لها وعن عدم مقدرته على أن يتقبل فكرة رحيلها، رغم وفاتها.

منشور محمد صبحي



ونشر الفنان محمد صبحي صورة جمعته بزوجته الراحلة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلًا: "إلى زوجتي الحبيبة الغالية.. زوجتي الحبيبة نيفين اليوم 6 ديسمبر يوم رحيلك.. أدعو الله لك في كل صلاة.. 7 سنوات مرت ولكنك بروحك معنا.. دائما أرى نظراتك الدافعة بتفاؤل لأسرتك، أدين لك بعد الله لصناعة مستقبلي ونجاحي وتركتي لي أبناء وأحفاد أفتخر بهم".

محمد صبحي يحيى ذكرى زواجه

وفي وقت سابق، وجه الفنان محمد صبحي رسالة مؤثرة لزوجته الراحلة، في ذكرى زواجهما الـ 50، كشف من خلاله عن اشتياقه لها، وافتقاده لوجودها، حيث قام بنشر منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كتب فيه: " زوجتي الحبيبة الغالية نيفين.. ده كان آخر بوست احتفالنا بعيد زواجنا قبل رحيلك، واليوم 13 نوفمبر عيد جوازنا الـ 43 قبل رحيلك، واليوم الـ 50".