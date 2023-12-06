نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولين فاريل يعود لتصوير مشاهد The Penguin في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد النجم كولين فاريل من جديد للعمل على تصوير مشاهد مسلسله المنتظر The Penguin الذي يطرح ضمن عالم "باتمان" الخاص بالممثل روبرت باتينسون.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من عودة العمل على تصوير مشاهد المسلسل الذي يجسد به كولين فاريل شخصية شررة مستوحاة من القصص المصورة، وتتولى مهمة إنتاج المسلسل شبكة hbo على أن يعرض عبر منصتها hbo max.

وحتى الآن تم الاستقرار على عدد محدد من الممثلين، المشاركين في بطولة المسلسل الجديد عن شخصية البطريق، بما في ذلك كولين فاريل، الذي ينضم له في بطولة العمل، كريستين ميلوتي مجسدة شخصية صوفيا فالكوني، وكلانسي براون، مجسدا شخصية سالفاتوري ماروني.

ويجرى كولين تصوير المشاهد الأولى من المسلسل الجديد في الوقت الحالي، في مدينة نيويورك.

نشاط فني

وإلى جانب هذا العمل الفني الجديد الغامض، يعيش حاليا الممثل ذو الاصول الأيرلندي كولين فاريل فترة من النشاط الفني، يوصر خلالها مجموعة متميزة من الأعمال الجديدة.

ومن ضمن هذه الأعمال، مسلسل تليفزيوني جديد بعنوان Sugar، ومشروع سينمائي مشتق من أحداث فيلم الرجل الوطواط، لم يتم الاستقرار على عنوانه حتى الآن.

ويرجح أن اللقطات التي ظهر بها كولين في موقع التصوير بلوس أنجلوس، هي من تصوير مشاهد العمل التليفزيوني الجديد Sugar.

الرجل البطريق

وكان قد عاد كولين فاريل لنجوم الصف الأول بهوليوود من جديد، بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه خلال تجسيده لشخصية الرجل البطريق، ضمن احداث فيلم الرجل الوطواط.

هذه الشخصية الشهيرة بلقب The Penguin، تعتبر واحدة من شخصيات الشر الشهيرة في عالم القصص المصورة للرجل الوطواط.

والطريقة التي تم تقديمها بها في أحدث افلام الرجل الوطواط، اعتمدت على المكياج بشكل اساسي، حيث كانت ملامح كولين مختفية تماما، في جسد فضفاض لواحدة من الشخصيات البارزة بالعمل.

هذا الفيلم، شارك في بطولته في شخصية الوطواط للمرة الأولى، الممثل الشاب روبيرت باتينسون.