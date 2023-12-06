ثقافة الجيزة تحتفي بذوي القدرات الخاصة في يومهم العالمي بجامعة القاهرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

نظم فرع ثقافة الجيزة، حفلاً فنياً بالتعاون مع جامعة القاهرة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للاحتفال بذوي القدرات الخاصة تزامناً مع يومهم العالمي، وأقيم الحفل بهدف توفير فرص للتواصل والتعلم وإظهار المواهب والقدرات لدى الأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم كلمة ترحيبية قدمها د. محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، أعرب خلالها عن تقديره لذوي القدرات الخاصة، مؤكدا أن الاحتفال يأتي ضمن تعزيز التوعية والدعم للأشخاص لهم، وتعميق التسامح والتضامن المجتمعي.

عرضاً فنياً لفرقة "فكرة"

توالت فقرات الحفل، وتضمن عرضا فنيا لفرقة "فكرة" لكورال مركز الجيزة ثقافي، بقيادة الفنان يوسف كمال، التي قدمت مجموعة متنوعة من الأغاني الحماسية والوطنية، منها "النور مكانه في القلوب، قادرين نعملها، فيها حاجة حلوة، تفاءلوا بالخير هتلاقوه"، التي شهدت تفاعلا كبيرا من الحضور، كما تغنت الفرقة بمجموعة من أروع أغاني الفن الجميل ومنها "آخر أيام الصيفية، كلمات، أنا لحبيبي، ليالي الأنس، أصاحب مين"، فضلا عن المنولوجات الفنية مثل "بيانولا، الجيرة والعشرة".

مجموعة من ورش الفنون التشكيلية والأشغال اليدوية

واستمرت فعاليات الاحتفال التي أُقيمت بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، وتضمنت مجموعة من ورش الفنون التشكيلية والأشغال اليدوية التي لاقت إقبالا كبيرا من طلبة وطالبات كليات الجامعة من ذوي الهمم؛ حيث قدمت د. أماني الشيخ وإسراء أسامة ورشة فنية بعنوان "ملامح مصرية" للتشكيل بالفوم لتصميم بورتريهات تحمل الطابع الشعبي المصري.

وبالتزامن نفذت نهى خليل وولاء محمود، ورشة أشغال يدوية لتعليم صناعة الإكسسوار بألوان مبهجة وتصميمات عصرية، باستخدام الخرز الملون، ولتنمية المهارات الإبداعية أقيمت ورشة فنية لتعليم تنسيقات الألوان برسومات "المانديلا".

كما تضمنت الفعاليات مشاركة د. زينب حمدي -معالج بالفن وعضو مجلس إدارة اللجنة الاستشارية لبرامج تطوير الأداء والتنمية البحثية، من خلال ورش التشكيل بالطين الأسواني، وعمل عرائس قفازية وقطع فنية بقماش الخيش وخيوط الصوف.

وعلى هامش الاحتفال أقيم معرض للمشغولات والحرف اليدوية والأعمال الفنية لطلاب الجامعة من ذوي القدرات الخاصة.