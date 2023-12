مخرجة باربي ترد على احتمالية طرح عمل سينمائي خاص بشخصية KEN

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت المخرجة جريتا جيرويج للمرة الأولى على احتمالية طرح عمل سينمائي خاص بشخصية "كين" من عالم فيلم باربي لمارجو روبي.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، في احدث حوار لها، قالت جريتا جيرويج أن الأمر ليس مستبعد، وأن الوقت سيبين احتمالات تقديم فيلم خاص بهذه الشخصية.

ونجح فيلم باربي في أن تتجاوز إيراداته بشباك التذاكر العالمي المليار دولار، مع استمراره على قمة شباك التذاكر الأمريكي متفوقًا على أوبنهايمر.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم حقق حتى الآن عبر شباك التذاكر العالمي إيرادات بلغت 1.4 مليار دولار.

نجاح مستمر

انعشت إيرادات فيلمي أوبنهايمر وباربي شباك التذاكر الأمريكي بشكل كبير، ودفع الفيلمين المشاهدين للعودة من جديدة لصالات العرض السينمائية.

ووفق صحيفة ديلي ميل، نجح فيلم باربي، في جمع ايرادات مع نهاية أول أسبوع عرض له تخطت عالميًا 300 مليون دولار.

في حين نجح فيلم اوبنهايمر في حصد ايردات على مستوى العالم تضعه في المركز الثاني بعد باربي، وصلت لـ 80.5 مليون دولار داخل أمريكا، و165 مليون دولار عالميًا.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد Oppenheimer، هو فيلم سيرة ذاتية أمريكي قادم من كتابة وإخراج كريستوفر نولان يُفترض أن يصدر يوم 21 يوليو 2023.

وهو مقتبس من كتاب السيرة الذاتية الحاصل على جائزة «بوليتزر» المرموقة American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.