نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليست ناهد السباعي فقط.. مشاهير تغيبوا عن جنازة أقاربهم لهذه الأسباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إن غياب النجوم عن جنازات أقاربهم، يعتبر أمرًا صعبًا للغاية، لكنه يعكس مدى تضحيات الفنان المهنية وإلتزامهم بأعمالهم الفنية، وهذا يجعلهم يمرون بلحظات صعبة ومؤلمة، لعدم مقدرتهم لوداع أعز الأشخاص لديهم.



وهناك العديد من النجوم الذين امتنعوا عن حضور جنازات أو عزاء بعض أفراد عائلتهم بسبب ارتباطهم بمشاريع فنية خارج البلاد، نرصد لكم بعض هؤلاء النجوم في السطور التالية.



ناهد السباعي تغيب عن جنازة والدتها والسبب "نقطة سوداء"

تغيبت الفنانة ناهد السباعي، أمس عن وداع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، حيث لم تتمكن من حضور مراسم جنازتها بسبب سفرها إلى لبنان لتصوير مسلسل “نقطة سوداء”، حيث لم تجد تذكرة سفر للعودة في نفس توقيت صلاة الجنازة.

عادل إمام

كما ذكر أيضًا الفنان عادل إمام، في لقاء تلفزيوني سابق له أنه لم يستطع حضور عزاء والده بسبب التزامه بعرض مسرحي في لبنان، وأبدى عن حزنه الشديد لوفاة والده وهو بعيدًا عنه.



بيومي فؤاد



حزن الفنان بيومي فؤاد، لعدم قدرته على حضور عزاء والدته بسبب ارتباطه بعرض مسرحي في محافظة الإسكندرية، موضحًا في تصريحات صحفية له: "بحمد ربنا عز وجل إني دفنتها، ووجود أشقائي للحصول على واجب العزاء".

غياب نجل الراحل عمر الشريف عن عزاؤه



بعد رحيل النجم عمر الشريف، شارك جميع نجوم الوسط الفني في مراسم عزاؤه، لكن تغيب نجله الوحيد طارق الذي انجبه من الفنانة فاتن حمامة، وأثار ذلك الأمر استغراب البعض.

عبدالمنعم مدبولي



بعد وفاة والدته، اضطر الفنان عبد المنعم مدبولي إلى المشاركة في عملية الدفن فقط، وتغيب عن عزاءها الأمر الذي جعله يبكي في إحدى اللقاءات التلفزيونية، موضحًا: "بعد وفاتها قعدت جنبها لحد الدفن، وكنا يومها متعاقدين على حفلة بالإسماعيلية لموظفي قناة السويس وشخصيات مهمة، اضطريت أروح وبعدها فضلت أعيط لحد ما رجعت القاهرة لأني محضرتش عزاءها".

غياب كريم محمود عبد العزيز في جنازة خاله

أثار الفنان كريم محمود عبد العزيز جدلًا واسعًا لغيابه عن جنازة خاله، وبرر هذا الموقف لإنشغاله بظروف خارجة عن إراداته.