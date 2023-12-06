نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتفليكس تعلن عن العمل قريبًا على مشروع درامي جديد بعنوان Ransom Canyon في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شبكة نتفليكس عن عملها على إنتاج عمل درامي جديد، سيطرح بعنوان Ransom Canyon سيدور في إطار رومانسي.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيضم في بطولته في الأدوار الرئيسية جوش دهومل ومينكا كيلي، كما أن نتفليكس كانت المحرك الرئيسي للعمل على هذاالمسسل.

والمسلسل سيكون من الأعمال الرومانسية الأصلية التي تنتجها نتفليكس على غرار Virgin River.

ذلك بعد أن قررت شبكة نتفليكس رسميًا الغاء العمل على مشروع Average Height، Average Build من بطولة مجموعة مميزة من نجوم هولويود.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، المشروع السينمائي كان من المفترض ان يضم في بطولته كل من روبرت داوني جونيور وروبرت باتينسون.

وتراجعت الشبكة عن العمل على الفيلم السينمائي الجديد، بسبب خلاف مع مخر أدام مكاي، الشهير بأعماله السينمائي التي تقدم الكوميديا السوداء.

نجاح أحدث الأعمال

في الوقت نفسه، نجح فيلم الرسوم المتحركة الجديد Leo من بطولة آدم ساندلر في أداء الصوت الرئيسي، بأن يصبح الفيلم الأكثر مشاهدة على نتفليكس بين أفلام الرسوم المتحركة المتاحة على المنصة.

وأوضح موقع "ديد لاين"، أن الفيلم، حقق أقوى نسبة مشاهدة فيما يخص انطلاقة عرضه، سبق وأن شهدتها منصة نتفليكس بالنسبة لفيلم رسوم متحركة.

وعلى صعيدة العروض التليفزيونية، كانت النسخة الواقعية من برنامج Squid Game: The Challenge في صدارة الأعمال.

أيضًا نجح فيلم Jawan للنجم الكبير شاه روخ خان في أن يصبح الفيلم الاكثر مشاهدة في الهند عبر منصة نتفليكس.

ووفق إنديا توداي، الفيلم كان ثاني فيلم يطرح للنجم الكبير شاه روخ خان، في صالات العرض بالهند خلال عام 2023 الجاري.

أرقام قياسية

أيضًا نجح فيلم Jawan الجديد للنجم شاه روخ خان، في أن يصبح الفيلم الهندي الأعلى تحقيقًا للإيرادات عبر تاريخ بوليوود، بعد ما حققه من إقبال جماهيري ساحق.

الفيلم الجديد، الذي طرح بعنوان Gadar 2 للممثل الهندي الشهير صني ديول، تربع على قمة ايرادات شباك التذاكر الهندي حتى 27 من سبتمبر الماضي.