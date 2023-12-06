تعرف على موعد عرض مسلسل”حدوتة منسية”

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أحمد جودة - القاهرة - تنتظر النجمة سوسن بدر، حاليًا عرض مسلسلها الجديد "حدوتة منسية"، ومن المقرر عرضه في شهر يناير المقبل 2024، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

أبطال مسلسل “حدوتة منسية”



المسلسل بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، ريم سامي، نانسي صلاح، محمود حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، أحمد صيام، هلا السعيد، وآخرون من النجوم.

مشاركة سوسن بدر في فيلم “آل شنب”

ومن ناحية أخرى، تنتظر سوسن بدر عرض فيلمها الجديد “آل شنب”، الذي تشارك في بطولته مع النجمة ليلى علوي، ومن المقرر عرضه في دور العرض السينمائية خلال شهر ديسمبر الجاري.

فيلم " آل شنب " بطولة كل من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

سوسن بدر تواصل تصوير فيلم" الهوى سلطان"



كما تواصل سوسن بدر تصوير مشاهدها في فيلم “الهوى سلطان”، الذي كان يحمل في البداية اسم "سارة وعلى"، بطولة كل من: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس ويعيش قصة حب مع منة شلبي.