نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إجمالي إيرادات فيلم ”بلوموندو” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم بلوموندو ما يقرب من 109.060 آلاف جنيه، لترتفع إيراداته إلى 4 ملايين و300 ألف جنيه منذ عرضه في السينمات.

أبطال الفيلم



الفيلم من إنتاج رويال صن، بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد وإنجي وجدان ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف شرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

ما هي أحداث فيلم "بلوموندو"؟

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر إقامة حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

وفي سياق آخر تفادي النجم حسن الرداد الانتقادات، التي كانت ستطول أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم "بلوموندو"، وذلك بسبب طرحه في هذا التوقيت، تزامنًا مع الأحداث المأساوية التي يعيشها سكان قطاع غزة في الوقت الراهن من عمليات قصف مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأوضح النجم حسن الرداد سبب طرح فيلم "بلوموندو" في هذا التوقيت، مؤكدًا في بيان صحفي له أنه تم الاتفاق على موعد العرض في وقت مسبق وليس الآن، كما أعلن عن تخصيص عائد الإيرادات الأسبوع الأول لصالح أهالي غزة، وقرر صناع العمل إلغاء العرض الخاص للعمل في مصر تضامنًا مع الأحداث المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الوقت الراهن.

وكتب حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك":"فيلم بلموندو يعرض الآن في مصر والسعودية وكل الدول العربية..للأسف احنا بنمر بفترة صعبة جدًا ومؤلمة نفسيًا، بسبب اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إعتداءات وحشية يومية للمدنيين وخاصة الأطفال".