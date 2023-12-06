ختام ملتقى أريب الأول للمناظرات بجامعة صحار

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

أحتفلت جامعة صحار بمحافظة شمال الباطنة امس بختام فعاليات ملتقى أريب الأول للمناظرات في نسخته الأولى، بحضور الشيخ عبدالله بن صالح البريكي والدكتور سيف الهنائي مدير دائرة الأنشطة الطلابية بجامعة صحار وعدد من المهتمين بفن المناظرات. تضمن الحفل كلمة النادي ألقتها بيان المعمرية رئيسة نادي جامعة صحار للمناظرات قدمت خلالها نبذة تعريفية عن النادي وأبرز مشاركاته والمراكز التي حققها منذ إشهاره في عام 2015م حتى الآن.

وتطرقت (المعمرية) إلى اهم الخطط المستقبلية له في العام القادم بعد إشهار الهوية الجديدة له ، ثم القى فضيلة الشيخ القاضي مازن الغشري كلمة المناظرات تحدث فيها عن المناظرة وفنها الجميل الراقي وما يمثله للمناظر والدور الذي يلعبه في تطوير شخصيته وقدراته وإمكاناته من اجل الارتقاء بالمجتمع وتوجه بكلمة شكر لجامعة صحار على تبنيها للمواهب وتشجيعهم من خلال إشهار النادي طالبا منهم التسلح بالعلم ومواصلة فن المناظرات من خلال تطوير قدراتهم. بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي عن مسيرة نادي جامعة صحار للمناظرات والمراحل التي مر بها منذ إنشائه والمراكز التي حققها في مختلف المشاركات المحلية والإقليمية، ثم قدم طلاب قيثارة الموسيقية عرضا موسيقيا رائعا نال استحسان الحضور.

بعدها قام أطلع الحضور على أركان المعرض الفني المصاحب للملتقى شاهدوا فيه مجموعة من اللوحات الفنية المعبرة لأعضاء النادي من الفنانين والموهوبين في الرسم، وتوالت فقرات الختام بتقديم جلسة حوارية ثم حلقة المحاججة قدمها خلفان القريني صاحبتها مناظرة استعراضية، وفي ختام الفعالية تم تكريم المشاركين في الملتقى من أفراد ومؤسسات والمساهمين في إنجاح الفعالية.