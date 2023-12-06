الناقد التونسي المنصف الوهايبي يحصد جائزة الشارقة لنقد الشعر

الشارقة ـ العُمانية: حصد الناقد التونسي المنصف الوهايبي المركز الأول لجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في دورتها الثالثة عن بحثه (بنية الخطاب الشعري في الشعرية العربية المعاصرة بين الاستعاري والكنائي). وجاء الناقد المغربي أنوار بنيعيش بالمركز الثاني للجائزة عن بحثه (بنية الترادف والتضاد في الشعر العربي المعاصر: دراسةٌ في شعرية التوازي)، وفي المركز الثالث الناقد المغربي الحسين بنبادة عن بحثه (بنية الخطاب في الشعر العربي التجريبي: قراءة هيرمينوطيقية في أعمال شعرية معاصرة). ووفقاً لبيان صحفي لإدارة الجائزة، فقد رُشِّح للدورة الثالثة 127 بحثًا لمشاركين ومشاركات يمثِّلون 14 دولة عربية، ركّزوا على أبرز القضايا التي تتصل بالشعر، وما يطرأ على القصيدة من تطور. ومن المقرر تكريم الفائزين خلال مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته العشرين، الذي يقام في شهر يناير 2024.

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