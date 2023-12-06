معرض تعريفي بجيولوجيا ومخطوطات تاريخ عمان بشمال الباطنة

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

أقيم في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة معرض تعريفي تحت عنوان (الأرض والحضارة في عُمان) والذي يُعرف بالحُقَب التاريخية لسلطنة عمان من الصخور الجيولوجية والمخطوطات التاريخية، بحضور عدد من المشرفين التربويين في الدراسات الاجتماعية. بتنظيم من إحدى مدارس الولاية. ضم المعرض ثلاثة أقسام رئيسية، الأول اشتمل على معروضات من صخور جيولوجية متنوعة تبرز حقبات عمان عبر التاريخ، فيما اشتمل القسم الثاني من المعرض على مخطوطات ورسائل قديمة توثق التاريخ العماني عبر الزمان، فيما جاء القسم الثالث من المعرض ليشتمل على العديد من العملات القديمة لدول وحضارات مختلفة. وأوضح سعيد بن سليمان البادي أن المعرض جاء في إطار الهدف العام لغرس الانتماء الوطني للطلبة، حيث هدف المعرف إلى التعريف بتاريخ عمان الجيولوجي، وتعزيز الاهتمام بالاستكشاف والبحث الجيولوجي، إضافة إلى نشر الوعي الثقافي من خلال عرض مجموعة متنوعة من العملات من مختلف الثقافات والحضارات، والتعريف بالتراث والتاريخ من خلال عرض لمخطوطات قديمة.

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