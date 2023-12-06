المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فى حوار شامل مع "يحدث في مصر ".. الليلة

القاهرة - محمد ابراهيم - قبل ساعات من الصمت الانتخابي

يتحدث عن أبرز ملفات المرشح الرئاسي وأولويات المرحلة الجديدة وإدارة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بالدولة المصرية.

المستشار محمود فوزي



يأتي ذلك عقب الانتهاء رسميًا من أعمال تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية، وسط مشاركة كبيرة، وقبل أيام من بدء أعمال التصويت في الداخل، والمُقرر لها الأحد المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويتحدث "فوزي"، عن الملامح الرئيسية لرؤية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بجانب جهود الحملة علي مدار الفترة الماضية وجهودها أيضًا خلال الأيام المقبلة في ضوء عملها المتواصل وغير النمطي.