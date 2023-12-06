مفيدة شيحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - طمأنت الإعلامية مفيدة شيحة، جمهور ومتابعي برنامج «الستات»، على صحة الإعلامية سهير جودة، بعدما تعرضت لوعكة صحية وغابت عن تقديم البرنامج منذ السبت الماضي.

وقالت مفيدة، إن كل ما يحاول الإطمئنان على صديقتها الإعلامية سهير جودة، فهي في طريقها للتحسن والتعافي من الوعكة الصحية التي تعرضت لها منذ أيام، وستكون موجودة على الشاشة في أقرب وقت بإذن الله.

وحرص عدد كبير من متابعي برنامج «الستات»، على الإطمئنان على الإعلامية سهير جودة، بعد غيابها عن حلقة يوم السبت من البرنامج، متمنيين لها الشفاء العاجل، والعودة سريعا لجمهورها ولمكانها على الشاشة.

يشار إلى أن الإعلامية سهير جودة، تقدم برنامج «الستات»، الذي يذاع على شاشة «النهار» من السبت إلى الأربعاء، ويشاركها في تقديمه الإعلامية مفيدة شيحة.