انت الان تتابع خبر صرخة ألم.. ريهام عبدالغفور تنهار وتقطع ثيابها بجنون.. رد فعلها عند رؤية جثة والدها أبكت العالم العربي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وفاة الفنان أشرف عبد الغفور ونعيه من قبل ابنته ريهام عبد الغفور

تم استقبال جثمان الفنان أشرف عبد الغفور في مسجد الشرطة بالشيخ زايد لإقامة صلاة الجنازة عليه. حضر الجنازة عدد كبير من نجوم الفن. رافقت الفنانة ريهام عبد الغفور جثمان والدها وانهارت في نوبة بكاء بعد وصول الجثمان.

نعي ريهام عبد الغفور لوالدها

نعت الفنانة ريهام عبد الغفور والدها الفنان أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكتبت ريهام عبد الغفور قائلة: "العين تدمع والقلب يحزن ونحن محزونون على فراقك. نقول ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا أستطيع تصديق أنني أكتب عنك بهذه الطريقة. سوف تفتقدني كثيرًا يا حبيبي. توفي والدي وحبيبي الذي يعني لي الكثير في هذه الحياة."

وأضافت: "سيكون الدفن اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن سيكون في مقابر العائلة بطريق الواحات بالسادس من أكتوبر. أرجو منكم قراءة الفاتحة والدعاء لأبي."معلومات عن أشرف عبد الغفور

اسمه الحقيقي هو عبد الغفور محمد عبد الجواد ولد في مدينة المحلة الكبرى في 22 يونيو 1939.

بدأت هوايته في التمثيل من خلال مشاركته في فريق المسرح بمدرسة الجيزة الثانوية وفريق التمثيل في هيئة التحرير.

في مجال السينما، قدم العديد من الأفلام منذ بداية مشواره الفني، من بينها "لا شيء يهم" و"رجال في المصيدة" و"الشوارع الخلفية" في عام 1974.تزوج أشرف عبد الغفور من ابنة عمه ولديه ثلاثة أبناء، بما في ذلك الفنانة ريهام عبد الغفور وشقيقيها تامر عبد الغفور وريم عبد الغفور.

تخرج من الدفعة الأولى للتمثيل في المعهد العالي للسينما في عام 1963.

كانت أول عملية تمثيل له من خلال المسرح في عام 1962 في مسرحية "جلفدان هانم".أول عمل سينمائي شارك فيه كان في عام 1966 في فيلم "القاهرة 30" بطولة سعاد حسني.

ظهر آخر مرة في عمل سينمائي في عام 1977 في فيلم "حلوة يا دنيا الحب".

شارك في حوالي 25 فيلمًا سينمائيًا من بينها "شاطئ المرح" و"قصر الشوق" و"بيت الطالبات".

شارك في أكثر من 150 عمل درامي من بينها مسلسلات "القاهرة والناس" و"حضرة المتهم أبي" و"عمر بن عبد العزيز" و"أئمة الهدى" و"عظماء في التاريخ" و"زيزنيا" و"شيخ العرب همام" و"جبل الحلال" و"يتربى في عزو" و"الرحايا".

اشتهر الراحل أشرف عبد الغفور بتقديم الأدوار التاريخية بسبب إجادته للغة العربية، وشارك في مسلسل "محمد رسول الله" و"الإمام مالك".

تكريم أشرف عبد الغفور

تم تكريم الفنان أشرف عبد الغفور من قبل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي. تم تنظيم هذا التكريم برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

يأتي هذا التكريم ضمن سلسلة التكريمات التي يقوم بها المركز بشكل شهري، حيث يتم اختيار رائد في مجال المسرح وتسليط الضوء على مسيرته الفنية المميزة.