بسبب "جيت متأخر".. رامي جمال يوصل تصدر تريند اليوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان رامي جمال تريند اليوتيوب، بعدما طرح أحدث أعماله الغنائية تحت اسم "جيت متأخر" عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تعد أولى إصدارته مع بداية موسم الشتاء، واقتربت من تحقيق مليون مشاهدة.

تفاصيل أغنية "جيت متأخر"

ويتعاون رامي جمال في أغنية جيت متأخر مع كلمات محمد مصطفي ملك، الحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، ميكس وماستر محمد مجدي، سوشيال ميديا رضوى علي.

رامي جمال يروج لـ "جيت متأخر"

وسبق، ونشر رامي جمال البرومو الدعائي لأغنية جيت مـتأخر عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه قائلا: لا جيت متأخر أيوة خلاص مبقاش نافع، روح بقى ليه راجع.. عايز إيه، رامي_جمال، جيت_متأخر كلمات محمد مصطفي ملك الحان محمود انور توزيع محمد ياسر ميكس وماستر محمد مجدي سوشيال ميديا رضوي علي …حاليا علي

قناتي علي يوتيوب.

اخر أغانى رامي جمال

ويذكر ان اخر أغانى رامي جمال أغنية «هيدا يتكلم»، منذ شهرين، والتى تجاوزت مليون ونصف مشاهدة، وتعاون خلالها مع الشاعر محمد البنداري، وألحان محمد شحاته، وتوزيع وماكس ماستر أحمد عبد السلام.

كلمات أغنية «هيدا يتكلم»

لسه هيبدأ يتكلم عن إنه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه حتي الناس جنبه اتكسفوا عرفوا إنه معايا استندل هرد ومن حقي استبيع مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع واتساهل تاني في حقي لسه هيبدأ يتكلم عن إنه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه حتي الناس جنبه اتكسفوا عرفوا إنه معايا استندل عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه سبتوا انا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه وده سايقه العند وسرقوا هرد ومن حقي استبيع مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع واتساهل تاني في حقي عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه سبتوا انا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه وده سايقه العند وسرقوا".

