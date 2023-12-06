نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل ناهد فريد شوقي يجعل اسمها في صدارة محرك البحث "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي قائمة البحث على محرك جوجل بأكثر من 50 ألف عملية بحث عقب وفاتها مباشرة، حيث ارتفعت شهرتها إلى آفاق جديدة في الساعات الأخيرة، بسبب تجلي واهتمام الجمهور في فهم إرثها وتاريخها الفني وتفاصيل حياتها قبل أن تغادر عالمنا.

تفاصيل وفاة ناهد فريد شوقي

توفيت المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي، أمس، الموافق يوم الأحد، عن عمر يناهز 73 عامًا، لتترك خلفها إرثًا فنيًا غنيًا، ناهد كانت ابنة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وقد قدمت مساهمات كبيرة في صناعة السينما المصرية.

بدأت ناهد فريد شوقي مسيرتها المهنية كمنتجة بارعة، وكان لها دور كبير في إنتاج العديد من الأعمال الفنية المميزة. شاركت في تحقيق نجاحات باهرة من خلال مشاركتها في إنتاج أعمال تلفزيونية وسينمائية متميزة، مما جعلها أحد الوجوه المهمة في عالم صناعة الفن.

ولذلك تعتبر وفاة ناهد فريد شوقي خسارة كبيرة للمشهد الفني المصري، حيث أبدى الوسط الفني حزنه وتأثره برحيلها.

خبر وفاة ناهدفريد شوقي



وكانت الفنانة آيه سماحة زوجة ابنها أول من نشر خبر الوفاة من ملال تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه رحيلها وقالت آيه سماحة: لا حول ولا قوة الا بالله.. انتقلت إلى رحمة الله امى التانية ناهد فريد شوقى.. انا لله وانا اليه راجعون.. صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

أول تعليق من ابنه ناهد فريد شوقي

وعبرت ابنتها ناهد السباعي عن حزنها وتأثرها بفقدان والدتها فقالت عبر حسابها على انستجرام: "وداعًا الفريدة وداعًا للهانم كنتي خير خلف لخير سلف، سبتيني لوحدي أوي يا ماما مفيش حاجة ليها معنى من غيرك إنتي عمري كله وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي".



الشجرة العائلية لـ ناهد فريد شوقي

ناهد فريد شوقي، المنتجة الفنية، تعتبر جزءًا من أسرة فنية بامتياز فهي ابنة الفنانين الراحلين فريد شوقي وهدى سلطان، وخالة الموسيقار الكبير محمد فوزي واختها الفنانة رانيا فريد شوقي، وكانت متزوجة من المخرج مدحت السباعي، ولديها ابنة الفنانة ناهد السباعي وابن يعمل كمنتج ومخرج وممثل.

بالإضافة إلى ذلك، ناهد حماة الفنانة آية سماحة، حيث تزوج ابنها محمد السباعي من آية وتاريخ العائلة يشمل زواج ابنها الراحل فريد المرشدى من الفنانة سوسن بدر، ثم من داليا البحيرى، وأنجب منها حفيدتها قسمت. ولتكتمل الروابط الفنية، فهي خالة للفنان أحمد جمال سعيد، ابن أختها.

أعمال ناهد فريد شوقي

تألّفت العديد من الأعمال السينمائية للفنانة الراحلة ناهد فريد شوقي، حيث قامت بإنتاج فيلم "البؤساء" عام 1978 بإخراج عاطف سالم، و"حكمت المحكمة" في عام 1981 بإخراج أحمد يحيى، و"الجريح" في عام 1985 بإخراج مدحت السباعي، و"امرأة آيلة للسقوط" في 1992 بإخراج مدحت السباعي، و"فرسان آخر زمن" في 1993 بإخراج مدحت، و"هيستيريا" في 1998 بإخراج عادل أديب، و"من نظرة عين" في 2003 بإخراج إيهاب لمعي، وأخيرًا "اللعبة الأمريكانية" في 2019 بإخراج مصطفى أبوسيف.

ولم تقتصر إسهامات ناهد فريد شوقي في الفن على السينما، بل امتدت أيضًا إلى المجال التليفزيوني، حيث قامت بإنتاج مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" في 1996، بطولة الراحل نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض وياسر جلال وعدد من الفنانين الكبار، بإخراج أحمد توفيق. وشملت إسهاماتها أيضًا مسلسل "زي القمر" في 2000 بإخراج أحمد يحيى، ومسلسل "7 شارع السعادة" في 2008 بإخراج أشرف سالم، و"حديث الصباح والمساء" في 2001 بإخراج أحمد صقر، و"حد السكين" في 2003 بإخراج محمد النقلي.