عصام صاصا تريند يوتيوب بسبب أغنيته الجديدة “لا يا قلبي محبكتش”

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر المطرب الشعبي عصام صاصا موقع الفيديوهات يوتيوب، بعدما طرح أغنيته الجديدة “لا يا قلبي محبكتش” وحققت المركز الأول لتحصد ٣ مليون و١٠٠ الف مشاهدة، والأغنية دويتو تجمع بينه وبين المطرب الشعبي كميو الديب.

تفاصيل أغنية يا قلبي لا محبتكش

وكان الفنان عصام صاصا قد طرح أغنيته الجديدة “يا قلبي لا محبتكش” والذي يتعاون خلاله مع مؤدي الصوت كيمو الديب، منذ أيام قليلة على قناته الرسمية على موقع يوتيوب والمنصات الموسيقية المتنوعة، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “تيك توك”.

مشاهدات أغنية “لا يا قلبي محبكتش”

وحققت أغنية يا قلبي لا محبتكش لعصام صاصا، مشاهدات على يوتيوب تخطت الـ3 مليون مشاهدة، وهي من غناء عصام صاصا وكيمو الديب، كلمات أحمد حمتو، توزيع كيمو الديب.

آخر أعمال عصام صاصا

ويذكر ان آخر أعمال عصام صاصا طرحه أغنية جديدة على موقع يوتيوب بعنوان “وخد مليون سهم في قلبي” والتي حققت مشاهدات تخطت الـ2 مليون مشاهدة على يوتيوب ودخلت ضمن قائمة الأعلى مشاهدة وقائمة تريند موقع يوتيوب، وأغنية “وخد مليون سهم في قلبي” لعصام صاصا من من كلمات أحمد حمتو، توزيع موسيقي كيمو الديب.

كلمات اغنية “وخد مليون سهم في قلبي”

(متأكد إنكوا يا اصحابي أيوة ما حبتونيش (حصريا على موقع مهرجنات دوت كوم

بس وجودكم زي غيابكم عادي ما يشغلنيش

ضحكتي بضحكها بس عشان صحبتي ما تملش أو تكره قعدتي

بس الحقيقة إن أنا دنيتي سودا وخربانة

كيمو الديب

واخذ مليون سهم في قلبي ومقتول من الأوجاع

والأحزان شداني لتحت وصلت لآخر القاع

جوايا حرب ونفسيتي زفت وكل دقيقة في صراع

وفي نشرة أخبار الحزن خبر جرحي بيتذاع

بتكسر جرحي معلم سايب أثر الهم على قلبي أنا ينتصر

برضى بنصيبي وأقول ده القدر ما بيسميش

الآلم دغدغ في قلبي وخلاه إتفرم والحزن صايع مش محترم

علشان ضربني قلم تلقى آلم ما بيسيبنيش

ضحكتي بس بتطلع لما بكون بتصور صورة

لكن أنا في الواقع ضحكتي مطفية ومكسورة

قصتي فيلم دراما والأحداث كلها مشهورة

من كثر خطورة الأحداث في مشاهد محظورة

ضحكتي بضحكها بس عشان صحبتي ما تملش أو تكره قعدتي

بس الحقيقة إن أنا دنيتي سودة وخربانة

منطفي كاره الحياة حابب إني أختفي مهزوز ومن الصدمات مكتفي

ويا نفسي، نفسي في يوم تعرفي الدنيا كرهانا

متأكد إنكوا يا صحابي أيوة ما حبتونيش

بس وجودكم زي غيابكم عادي ما يشغلنيش

بعد فراقكم لسه أنا أهو بتنفس يا با وبعيش

بعدكوا عني ده مصدر فرحي وحاجة ما تكسرنيش

الأذى مكتوب في صفحة إزاي يتنسى؟ إسم الكتاب صحبة كويسة

بس الكتاب مش من المدرسة ده كتاب من الدنيا

للأسف ضرباتكوا ليه ما بتصيبش الهدف أخطائكوا مش ممكن تتحذف

أنا شفت منكوا خيانة وقرف إسلكوا لو ثانية

حبك مش بيزيد بالعكس أنا حبك جوايا مات

هبعد عنك أكثر وهزود بينا المسافات

مش عايزك في حياتي ولا صحاب ولا حتى إخوات

بلكتك من الفيس والواتس مسحت أنا كل الشات

أنانية عندك برود ومريضة نفسية علاقة سامة أوي ومؤذية

شكاكة فعلًا مش طبيعية إنت خنقتيني

يا شيطانة ولا مرة قلتي إنك غلطانة حبك ده كان تجريح وإهانة

كارهك ومش طايقك بأمانة إبعدي وإنسيني

كائن ليلي بحب الليل علشان مليان بهدوء

بسرح في التفكير في حاجات كان نفسي أنساها وأفوق

بفضل أكلم نفسي وبقول لها إن أنا مخنوق

وأدعي كثير إن أنا أرتاح أو تطلع روحي لفوق

منطوي ما بقتش فير إنسان مش ساوي مجروح ومن الأحزان مستوي

تفكيري سلبي بيبعد أوي ما بقيتش أحب الناس

القلق سيطر عليّ بقيت بتخنق والفرح قال لي لازم نفترق

قدام عينيّ أنا عمري إتسرق وبقيت عايش وخلاص

حصريا على موقع مهرجنات دوت كوم

