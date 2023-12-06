الدكتور عصام صفي الدين مؤسس علم “العمارة الشعبية” ضيف حدوتة مصرية على إذاعة الشرق الأوسط

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الدكتور عصام صفي الدين، مؤسس علم العمارة الشعبية، ومؤسس بيت المعمار المصري، ضيفًا على الإذاعي أحمد إبراهيم، من خلال برنامج حدوتة مصرية، على إذاعة الشرق الأوسط، في العاشرة مساء غدٍ الخميس.

يتحدّث “صفي الدين” عن تجربة حياة عمرها 82 عامًا، ومشوار مهم وطويل مع المعمار والفنون والهندسة، كما يتحدّث عن أساتذته العظماء: حسن فتحي، ورمسيس ويصا، وعباس العقاد، وثروت عكاشة، وجمال حمدان،

وعن تأسيسه للعمارة الشعبية وبيت المعمار المصري، وبيت الفنون الشعبية، وعن 82 تكريمًا دوليًا ومحليًا، خلال 58 عامًا قضاها في مجال المعماري والفنون والهندسة الشعبية، كما يتحدّث عن أهمية القدوة والأخلاق في بناء الأجيال.

والجدير بالذكر أن الدكتور عصام صفى الدين، المولود في القاهرة عام 1941 في الرابعة من عمره، اكتشف موهبة الرسم، فبدأ تأريخ العمارة بالريشة، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم عمارة 1965، وانتدب للتدريس أستاذًا محاضرًا بغالبية أقسام العمارة والفنون بكليات: الهندسة، والفنون الجميلة، والآثار، والفنون المسرحية، ومعهد السينما، والسياحة.

كما عمل مستشارًا لأكاديمية الفنون للعمارة، وأسس متحف الفنون الشعبية، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وهو عضوًا في كثير من اللجان العلمية والمهنية والنقابية.

تجدر الإشارة إلى أن ‏ "حدوتة مصرية" برنامج يُسلّط الضوء على كلٍ من: العلماء، والخبراء والزُرّاع، والصُنّاع، والمبدعين المصريين بشتى المجالات، في الداخل والخارج، أيضًا كل من يقدّم خدمات جليلة للوطن، من خلال استضافتهم، وعرض قصة كفاحهم ونجاحهم، وتقديمهم كنموذج وقدوة طيبة تحتذى للشباب المصري.

والبرنامج يُذاع الخميس من كل أسبوع في العاشرة مساءً بإذاعة الشرق الأوسط، إعداد وتقديم أحمد إبراهيم، وعلى تردد إذاعة الشرق الأوسط 89.5 fm، أو 774 am، وعلى النايل سات تردد 11765.