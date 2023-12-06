نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبطال فيلم شماريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من الجمهور عن أبطال فيلم شماريخ، الذي يتم عرضه حاليًا في السينمات، وفي تقرير مبسط ل" دوت الخليج الفني "، سنتداول أبطال الفيلم.



موعد عرض فيلم شماريخ

وينافس الفيلم في موسم أفلام رأس السنة المقبل، مع عدد من الأفلام المرشحة للعرض في نفس الموسم منهم أبو نسب لـ محمد إمام، بلوموندو لـ حسن الرداد، وأنا وابن خالتي من بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب.

قصة فيلم شماريخ

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن رومانسي تشويقي، ويجسد آسر ياسين خلاله دور رجل أعمال وصاحب مصنع بلالين، أما أمينة خليل فتجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة، وتمر بأزمة في حياتها تحاول حلها، كما تعيش قصة حب مع آسر مع تتابع الأحداث.

التعاون الثالث بين آسر ياسين وأمينة خليل

ويمثل شماريخ التعاون الثالث بين آسر ياسين وأمينة خليل، حيث اجتمعا من قبل في فيلم صاحب المقام في 2020، كما ظهرت أمينة ضيف شرف ضمن أحداث فيلم فرقة الموت الذي يقدم بطولته أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي.

ابطال فيلم شماريخ

ويضم فيلم شماريخ من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

احدث اعمال الفنان آسر ياسين

ويذكر ان احدث اعمال الفنان آسر ياسين هو بطولة فيلم "فرقة الموت" الذي بدأ تصويره في الأيام الماضية مع الفنان أحمد عز، يجسد شخصية صعيدية ضمن أحداث العمل، فيما يجسد آسر هذا العام شخصية خُط الصعيد الذي يدخل في صراعات عديدة مع ضابط شرطة.

شخصية آسر ياسين في فيلم فرقة موت

ويعود آسر ياسين خلال أحداث فيلم " فرقة الموت" لتجسيد شخصية صعيدية، ويعتبر هذا الدور لم يجسده منذ 16 عام، حيث شارك في فيلم "الجزيرة" مع النجم أحمد السقا في عام 2007 في دور صعيدي.