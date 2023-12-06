مهرجان راح اللي راح ريح وارتاح يتخطى مليون و400 ألف مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم مؤدي المهرجانات عصام صاصا تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية مهرجان مهرجان راح اللي راح ريح وارتاح وتخطت عدد مشاهداتها مليون و400 ألف مشاهدة واحتلت المركز الخامس في قائمة المحتوى الرائج على يوتيوب، والمهرجان من كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب.

كلمات مهرجان راح اللي راح ريح وارتاح

وتقول كلمات الأغنية: لوحدي ومحدش جنبي الحب كان غلطي ودنبي

أنا مش هعاتب ولا هسأل هشيلكو خالص من قلبي

ملقيتش صاحب جنبيا ملقيتش حد حاسس بيا

هحب نفسي احسن حاجه وبلاها خالص صُحبيه

راح اللي راح ريّح وارتاح الجرح فرض الغدر متاح

بحر الخيانه ملهوش مرسى وباب السعاده ملهوش مفتاح

الشده درس وبتعلم ساكت ومش عايز اتكلم

بموت وبضحك قدامكو ومش بخاف ولا بستسلم

الحويطات جاهزين يا خصوم عندنا آلي ودخيرة مش شوم

الوحش حسن العمده الكينج وحسين العمده ديب الهجوم

زعلان يا دنيا ومتضايق تعبان بجد ومش فايق

الحظ على حظي معاند وبجد مخنوق مش رايق

تايه وغايب متورط دلوقتي كله بيتجبرت

يا ويله مني اللي اتكبر انا عمري ما في حقي هفرط

الانحراف دلوقتي قانون ولو عاقل هقلب مجنون

مبقاش في حد يقدر حد واحد يصون بيخون مليون

آه من السنين لما تغلس والمليونير لما يفلس

والحلوه هتبان وحشتها والواطي والقله يهلس

من امتى حد بيسمعلي انا مين بيزعل على زعلي

صحابي قلبت اخصامي وحبيبتي حالفه ما ترجعلي

حياتي بايظه ملخبطه دي معايا مش متظبطه

ملاك ولابس وش شيطان عشان في ناس مستعبطه

قصة حياتي دون عنوان أول ما بصحا بلف جوان

وكل يوم خناقات ومعارك وكل ليله سُكر ونسوان

ما بقيتش فارقه معايا الناس كارف زمايلي زملت الكاس

من غير كلام من غير داوشه جبروت وخالي من الاحساس

كبَّرتكم صغّرتوني ما شوفتكوش قدّرتوني

بتقولو ايه اللي مغيرني مع انكم دمّرتوني

الدنيا بتموت قلبي ببعد وبكتم من غلبي

هييجي يوم وهوريكو هزعّل اللي عامل صاحبي

شوفت الخيانه بألفين لون مع اني عمري ما كنت بخون

وكنت مخلص لطوب الارض وفي النهايه شافوني فرعون

من امتى كنت بحس بخوف مش هعتمد حد ولا هشوف

هعمل مصايب هضرب نووي هثور حروب واسحب جرينوف

حبيبتي حبيتها وهجرت انا كنت بعشقها وغدرت

والمستحيل بعلملهولها ويا ريتها كانت مره افتكرت

كان أي سر بقولهولها والحب كله اديتهولها

كان نفسي اكمل وياها ومكنش نفسي اني افارقها

آخر أعمال عصام صاصا



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ويذكر أن طرح الفنان عصام صاصا، مؤخرًا مهرجان “يا قلبي لا محبتكش.. لماذا قلبي نبضه قل”، وذلك عبر قناة الرسمية الموزع الموسيقيكيمو الديب الذي شاركه في الغناء.



والأغنية من غناء عصام صاصا وكيمو الديب، كلمات أحمد حمتو، توزيع كيمو الديب.

كلمات المهرجان

ومن كلمات الأغنية: “قاعد وبحسب السنين فرحت كام زعلت كام زعلت من إللى فات يومين أما الباقي بكا والام دعيوني نامو زعلانين كداب لإني مش بنام منحالي تستغرب لماذا قلبي نبضو قل لماذا روحي تنطفي وهل هموت قريب وهل الحزن بكره يختفي أنا إللي صبري مني مل يناس لضعفموقفي موتي بيقرب جواب سطورو من الدموع امانه بس إلى يلقيه يقرا ع ضي الشموع ويقرا كل إلى فيه شوفت الجراح بالف نوع فاختارت موتي روحت لي ما الدنيا كرهاني بعدين يا دنيت الضغوط بعدين يا دنيت الفراق عيزاني اضيع عيزاني اموت لكن مصر ع البقاءسكت م السكوت سكوت وأنا وزعلي أصدقاء ومليش صاحب تاني تشوفها بس من بعيد تحسها هاديه وملاك من جواها شخص مريضوالعيشه جمبها هلاك معدومه الاحساس اكيد وقلبها إسود بلاك طب هبقا لي عليها يا قلبي لا محبتكش دي كانت اسواء اختيار بلقرب منهامنصحكش البعد عنها أحسن قرار دي خاينه اه مبتصونكش بتشك فينا ليل نهار احنا خساره فيها طب هشتريكو بالفلوس هجبكو جمبيبالمصالح معا ان حضنكوم ده موس وحلوكوم بدوقو مالح اخدت من الصحاب دروس إني لازم اعيشها جارح الطيبه كات ذمبي دي مركبالصحاب غريق وبحر مر موجو عالي والف سد ف الطريق وميت حاجز سادد مساري مكنش ليه انا صديق ف بيعي يبقا ليا شاري ولا حدكان جمبي مليش زميل مليش حبيب يكون معايا وقت محنه ليه الفرق يكون نصيب والقرب مش بادينا احنا طب وقت وجعي مين طبيب انانفسي عيشتي تبقا احلي وحتي لو ثانيه الدنيا حالف ليه عليا لدوس ع للي ببني فيه وايي حلم بين ادياا يروح وببقا مش لاقيه إلى بحبومكنش ليا ولا انا عمري هبقا ليي مالك ف ايي يادنيا”.