نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت تأثير الصدمة.. ناهد السباعي تعود للقاهرة لتلقي عزاء والدتها غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر ارتباط الفنانة ناهد السباعي بوالداتها المنتجة الراخلة ناهد فريد شوقي من أشهر العلاقات الأسرية في الوسط الفني، فرغم تعلقهم الشديد طوال حياتهما إلا أن رحلت والدة السباعي في وقت غياب ابنتها، فقد تفاجئ الجميع بغياب ناهد السباعي خلال جنازة والدتها وتوديعها والتي رحلت صباح أمس عن عمر يناهز 72 عامًا.

فقد وصلت ناهد السباعي منذ قليل إلى مصر، حيث كان من المفترض أن تعود أمس، لكن بسبب مواعيد حجز الطيران، لم تستطيع العودة، كما أنها لا تزال تحت تأثير الصدمة ولم تستوعب خبر الوفاة حتى الآن.

برسالة مؤثرة.. ناهد السباعي تودع والدتها

وقد أعربت الفنانة ناهد السباعي عن حزنها الشديد واستيائها لرحيل والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، التي توفيت صباح أمس عن عمر يناهز 72 عامًا بعد معاناة مع المرض.

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام صورة لبيان نقابة المهن السينمائية، وصحبته بتعليق: "وداعًا الفريدة وداعًا للهانم كنت خير خلف لخير سلف.. سيبتيني لوحدي قوي يا ماما مفيش حاجة ليها معني من غيرك، انت عمري كله وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي اللهم اغفر لأمي وارحمها، إنا لله وإنا إليه راجعون".

واختتمت: "سيقام عزاء أمي وصاحبة عمري كله ناهد فريد شوقي في قاعة الوهاب مسجد الشرطة في الشيخ زايد امام هايبر وان، يوم الخميس الموافق ٧ ديسمبر بعد صلاة المغرب البقاء والدوام لله وحده".

وفاة ناهد فريد شوقي

ورحلت عن عالمنا صباح أمس، المنتجة ناهد فريد شوقي، وكانت قد تعرضت قبل وفاتها لوعكة صحية شديدة، نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات الكبرى، وظلت بالعناية المركزة، وتغيبت ابنتها الفنانة ناهد السباعي عن جنازاتها، نظرًا لتواجدها في لبنان لتصوير أحد أعمالها الفنية.