نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصحبة زوجته آسر ياسين من العرض الخاص لـ فيلم "شماريخ".. (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل فريق عمل شماريخ بالعرض الخاص للفيلم بحضور صناعة ومجموعة كبيرة من النجوم والإعلاميين، والذي يقام في إحدى مولات مصر الكبرى، وسط استعدادات مبهرة من المنظمين وفريق العمل.

وكان من أبرز الحضور كلا من آسر ياسين، أمينة خليل، عمرو سلامة، المنتج أحمد فهمي، الكاتب أحمد مراد، سالي حماد، أدهم الشرقاوي، الإعلامي رامي رضوان، أبراهيم فايق، وغيرهم.

وخطف الفنان آسر ياسين الأضواء بصحبة زوجته أثناء تواجده على السجادة الحمراء

تفاصيل فيلم "شماريخ "

وفيلم "شماريخ" فيلم أكشن درامي ببعض اللمحات الكوميدية، تدور أحداثه عن رجل يحيا في الظلام في رحلته للتطهر، ولديه مهمة أخيرة يجب أن يقوم بها وهي قتل فتاة تعيش في النور وتعمل محامية، وهذه المحامية نفسها تطلب منه أن يساعدها في الانتقام من شخص يصعب جدًا عليه قتله.

من هم أبطال فيلم “شماريخ”؟

"شماريخ" من بطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

تفاصيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

يذكر أن العرض العالمي الأول للفيلم كان في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي يقام في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، وسيتم اختتام المهرجان بالعرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفيلم "فيراري" (2023)، فيلم السيرة الذاتية المرشح لجائزة الأوسكار للمخرج مايكل مان وبطولة كل من آدم درايفر وبينيلوبي كروز، وسيُسدل الستار على المهرجان وبرامجه مع عرض خاص لفيلم "الصبي ومالك الحزين" (2023) للعبقري هاياو ميازاكي ومن إنتاج استوديو غيبلي.

برسالة مؤثرة.. عمرو سلامة يهدي "شماريخ" لروح الفنان الراحل مصطفى درويش.

آسر ياسين

أعمال قادمة لـ آسر ياسين:

وجدير بالذكر أن آسر ياسين يقوم حاليًا بتصوير مشاهده في فيلم "فرقة الموت"، مع النجم أحمد عز، أمينة خليل، سماح أنور، فريدة سيف النصر، وغيرهم، ويجسد خلال العمل شخصية خط الصعيد، كما يقوم بتصوير مشاهده في فيلم ولاد رزق الجزء الثالث بشخصية الشايب، والتي ظهرت في أواخر مشاهد الجزء الثاني من العمل.