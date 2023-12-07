بسيارة كلاسيكية وذهب.. حمو بيكا وزوجته يحتفلان بسبوع ابنتهما

القاهرة - محمد ابراهيم - أثار مطرب المهرجانات جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة بسبب احتفاله بسبوع ابنته تاج، في إحدى قاعات الزفاف، برفقة زوجته شمس والعديد من الأصدقاء والأهل، بالإضافة إلى عدد من مؤديي المهرجانات.

وشارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا متابعيه لحظات احتفاله بسبوع طفلته الأولى تاج، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث حرص في بداية الحفل على الوصول إلى قاعة الاحتفال، مستعينًا بسيارة كلاسيكية ومكشوفة السقف، كما أظهرت الصور ارتداء زوجته شمس مجموعة هائلة من الذهب مما أثار جدلًا واسعًا وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

نجوم المهرجانات في سبوع نجلة حمو بيكا

وحرص عدد من نجوم مطربين المهرجانات على الحضور، وعلى رأسهم مؤدي المهرجانات الشعبية إسلام الملاح ونور التوت وعمرو سلامة سبوع تاج ابنة حمو بيكا، مؤديين عددًا من مهرجاناتهم للحاضرين، وسط تفاعل كبير من الحضور.