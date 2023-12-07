نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحاضر الغائب.. صناع فيلم "شماريخ" يهدون الفيلم لـ مصطفى درويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أهدى صناع فيلم "شماريخ "العمل للنجم الراحل مصطفى درويش حيث كان هذا العمل هو آخر أعماله الفنية، والتي عرضت من بعد رحيله، حيث رحل مصطفى قبل الإنتهاء من تصوير جميع مشاهده في العمل.

وفي سياق آخر قد احتفل فريق عمل شماريخ بالعرض الخاص للفيلم بحضور صناعة ومجموعة كبيرة من النجوم والإعلاميين، والذي يقام في إحدى مولات مصر الكبرى، وسط استعدادات مبهرة من المنظمين وفريق العمل.

وكان من أبرز الحضور كلا من آسر ياسين، أمينة خليل، عمرو سلامة، المنتج أحمد فهمي، الكاتب أحمد مراد، سالي حماد، أدهم الشرقاوي، الإعلامي رامي رضوان، أبراهيم فايق، وغيرهم.

تفاصيل فيلم "شماريخ "

وفيلم "شماريخ" فيلم أكشن درامي ببعض اللمحات الكوميدية، تدور أحداثه عن رجل يحيا في الظلام في رحلته للتطهر، ولديه مهمة أخيرة يجب أن يقوم بها وهي قتل فتاة تعيش في النور وتعمل محامية، وهذه المحامية نفسها تطلب منه أن يساعدها في الانتقام من شخص يصعب جدًا عليه قتله.

من هم أبطال فيلم “شماريخ”؟

شماريخ

"شماريخ" من بطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

ويمثل شماريخ التعاون الثالث بين آسر ياسين وأمينة خليل، حيث اجتمعا من قبل في فيلم صاحب المقام في 2020، كما ظهرت أمينة ضيف شرف ضمن أحداث فيلم فرقة الموت الذي يقدم بطولته أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي.

أخر أعمال مصطفى درويش

وتألق مصطفى درويش، في الموسم الرمضاني لهذا العام 2023 خلال مسلسل "سره الباتع" مع المخرج خالد يوسف، حيث جسد شخصية "عمران" نجل الفنان أحمد عبد العزيز، وشارك في مسلسل "اكس لانس" مع محمد سعد بشخصية "شحاتة"، ومسلسل "كامل العدد" بشخصية "عمر" طليق دينا الشربيني، ومسلسل "تلت التلاتة" بشخصية "حازم" مع النجمة غادة عبد الرازق.

وأخيرًا مشاركة مصطفى درويش في فيلم "5 جولات" الذي عرض في شهر يوليو الماضي، بطولة الفنان نور النبوي والفنان آدم الشرقاوى والفنان ماجد المصرى، بالإضافة إلى فيلم "شماريخ" مع الفنان آسر ياسين المقرر عرضه قريبا في دور العرض السينمائي.