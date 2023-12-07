خالد النبوي: “إسرائيل لن تكتفي بفلسطين”

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه النجم خالد النبوي رسالة لجمهوره، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تحدث فيها عن تفاصيل الأزمة الفلسطينية وما يحدث في الشعب الفلسطيني.





منشور خالد النبوي





وكتب النبوي في رسالته قائلًا: “ كنا بنتكلم مع الغرب عن فلسطين عشان نعرفهم الحكاية..إتضح إننا ضروري نتكلم مع كتير من أهلناالأول عن أساسيات كنا فاكرينهم عارفينها”.





وأوضح: “١- المقاومة مش إرهاب. الإحتلال إرهاب. ٢-مايحدث في غزة هو إبادة جماعية للشعب الفليسطيني صاحب الأرض.

٣-تم إقامة إسرائيل على أرض فلسطين عام ١٩٤٨. ٤- إسرائيل لن تكتفي بفلسطين.

٥-فلسطين عربية أصل الحكاية”.





أحدث أعمال خالد النبوي





يعيش النجم خالد النبوي حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لتصوير مسلسله الجديد والذي يحمل اسم “إمبراطورية ميم”، وذلك خلال شهر نوفمبر القادم.





مسلسل إمبراطورية ميم مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024.









وينتظر الفنان خالد النبوي طرح فيلمه الجديد “أهل الكهف” والذي انتهى من تصويره خلال الأسابيع الماضية، ومن المقرر عرض الفيلمبدور العرض السينمائي خلال موسم الصيف 2024.









وفيلم الكهف من أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933،وكانت من إخراج زكي طليمات.





أهل الكهف بطولة كل من خالد النبوي، محمود حميدة، غادة عادل، محمد فراج، محمد ممدوح، هاجر أحمد، ريم مصطفى، أحمد بدير،عبدالرحمن أبوزهرة، أحمد عيد، صبري وفواز، والفيلم معالجة سينمائية للمؤلف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.



آخر أعمال خالد النبوي

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوى هو مسلسل “رسالة الإمام”، الذي شارك من خلاله في الموسم الرمضاني السابق، وقدم رسالة ذاتقيمة تاريخية ودينية، وشارك في بطولة المسلسل كل من حمزة العيلى، نضال الشافعى، خالد أنور، وعدد كبير من الممثلين، من إخراج الليثحجو.