فن ومشاهير

اليوم.. طوني خليفة ضيف برنامج " حبر سري "

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القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الإعلامي طوني خليفة، ضيفًا على برنامج “ حبر سري ” مع الاعلامية أسما إبراهيم المذاع على شاشة القاهرة والناس اليوم الخميس والجمعة المقبل. 

صندوق أسرار طوني خليفة 

 

ويفتح الإعلامي اللبناني طوني خليفة قلبه وصندوق أسراره خلال استضافته في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس اليوم وغدا.

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طوني خليفة يكشف حقيقة إصابته بورم في المخ وارتباطه بالفنانة هيفاء وهبي 

 

كما يوضح طوني خليفة، حقيقة إصابته بورم في المخ وارتباطه السري بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك خلال الجزء الثاني من الحلقة.

علاقة طوني خليفة بالاعلامي جورج قرداحي 

 

كما يتطرق  طوني خليفة في حديثه عن علاقته بالإعلامي چورچ قرداحي، معبرًا عن رأيه في هوية الإعلامي اللبناني المفضل بالنسبة إليه.

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طوني خليفة يختار أفضل صوت لبناني 

 

بالإضافة إلى توضيح طوني خليفة رأيه في الفنانة التي تستحق لقب صوت لبنان الأولى.

مدى ترابط طوني خليفة بأسرته

 

ولم يخلو حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم عن حياته الشخصية، وأفصح عن مدى ترابطه الأسري مع زوجته وأبنائه.

موعد برنامج حبر سري 

 

الجدير بالذكر أن برنامج “حبر سري “ من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم وإخراج ميلاد أبي رعد يذاع كل يوم خميس وجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر ولبنان والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والكويت، وذلك على شاشة قناة القاهرة والناس.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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