الليلة.. إنشاد صوفي في بيت السحيمي

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، حفل الذكر والمدائح لفرقة "أبو الغيط" للانشاد الديني، وذلك في الساعة السابعة مساء اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر الجاري.

أبرز الفقرات في بيت السحيمي



تقدم فرقة أبو الغيط للانشاد الديني مجموعة من الفقرات المتميزة بمشاركة المنشد سيد إمام، والمنشد ناصر شرف، وذلك في نموذج فريد، من خلال دمج النصوص الصوفية والموسيقى مع الإيقاعات.

نبذة عن فرقة أبو الغيط للانشاد الديني



جدير بالذكر أن فرقة أبو الغيط للانشاد الديني تقدم فنون الذكر والمدائح منذ تأسيسها في القرن التاسع عشر، وأبرزت الفرقة التقاليد الصوفية في قرية أبو الغيط بمحافظة القليوبية، ودلتا مصر من خلال ممارسة نشاط الطريقة الصوفية الأحمدية الغيطانية، التي أسسها الدرويش حسن أبو الغيط.

نبذة عن صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.