آسر ياسين يعيد تقديم شخصية قدمها الزعيم من قبل.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان آسر ياسين تصوير فيلم "ولاد رزق 3"، أما عن دوره في فيلم فرقة الموت بطولة أحمد عز، أشار أنه يقدم شخصية غنية جدًا تتشابه مع عدد من الشخصيات التي قدمت من قبل في الدراما، كما قدمها من قبل الزعيم عادل إمام.



وقال في تصريحات تلفزيونية له:" دوري في فيلم فرقة الموت دور خط الصعيد ومتحمس للشغل مع المخرج أحمد علاء وأحمد عز، والزعيم عادل إمام قدم شخصيتي قبل كده في فيلم من أفلامه".



وعن الأدوار التي يتمنى تقديمها، علق قائلًا: "بقالي كتير عايز أعمل دور شرير، لأنها شخصية غنية جدًا، وأتعمل عنها كتب وأفلام ومسلسلات.. فحابب الطريقة الجديدة أو التناول الجديد اللي هنتعامل بيه معاه".

آسر ياسين ينتظر عرض فيلم" السرب"

ينتظر آسر ياسين عرض فيلم "السرب"، الذي من المقرر أن يتم عرضه هذا العام، بطولة أحمد السقا، دياب، منى زكي، هند صبري، وشريف منير، وتأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال. كما شاركت في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" مع أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، وأحمد الفيشاوي، تحت إخراج طارق العريان.



تشابه فيلم شماريخ مع شخصية لعادل أمام

يصف آسر ياسين فيلم "شماريخ" بأنه يشبه أفلام عادل إمام وأحمد زكي، مع التأكيد على تنوعه في تجرباته الفنية بين الدراما، الأكشن، والكوميديا، يعبر عن اهتمامه بتقديم تجارب جديدة، ويعبر عن إعجابه بقصة الفيلم والروح التقليدية التي يحملها، مشيرًا إلى تأثير الأفلام التي نشأ عليها من خلال أفلام عادل إمام وأحمد زكي.



طاقم عمل “شماريخ”



فيلم "شماريخ" يجمع فنانين مثل آسر ياسين، أمينة خليل، آدم الشرقاوي، والراحل مصطفى درويش، تديره أحداث حول رؤوف، الابن غير الشرعي لتاجر المخدرات سليم أهل. يسعى رؤوف لاعتراف والده به ويشارك في أعمال قذرة، لكنه يجد نفسه في موقف صعب عند تكليفه باغتيال أمينة، والتطورات تأخذ منحى مختلفًا عندما يقع في حبها، في إخراج عمرو سلامة.



آخر أعمال آسر ياسين السينمائية



كانت آخر أعماله فيلم "صاحب المقام" الذي تم عرضه في عام 2020، حيث شارك في بطولته إلى جانب يسرا وأمينة خليل وبيومي فؤاد. الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويعد جزءًا من مجموعة من الأعمال السينمائية التي قدمها آسر ياسين.