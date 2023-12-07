نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية هنادي مهنا في مسلسل "ألف ليلة وليلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة هنادي مهنا، حاليًا في مسلسل "ألف ليلة وليلة"، الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه في رمضان المقبل لعام 2024، وتظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، بدور حورية بحر.



من هم أبطال مسلسل "ألف ليلة وليلة"؟

يضم مسلسل "ألف ليلة وليلة" عدد من الفنانين منهم: ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبد العزيز مخيون، وفاء عامر، أحمد بدير، محمد التاجي، ايتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

الفنانة هنادي مهنا



ما هي آخر أعمال هنادي مهنا؟

شاركت الفنانة هنادي مهنا في الماراثون الرمضاني الماضي لهذا العام 2023، بمسلسل "كشف مستعجل"، وهو من بطولة: محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، إلهام وجدي، إيمي طلعت زكريا، وهو من تأليف إيهاب بليبل ومحمود ماجد وإخراج شادي الرملي.



كما ظهرت هنادي مهنا مؤخرًا كضيف شرف في مسلسل "سيب وأنا سيب" من بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني، وتم عرض العمل عبر منصة شاهد vip.

من هم أبطال مسلسل "سيب وأنا اسيب"؟

ضم مسلسل "سيب وأنا سيب " عدد من الفنانين على رأسهم: هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبد الرسول، أحمد سلطان، أية سماحة، دنيا سامي، ساندي علي، والعمل من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.

الفنانة هنادي مهنا



بينما تنتظر هنادي مهنا عرض فيلم "أنا وابن خالتي" يوم 13 ديسمبر الجاري وتجسد من خلال احداث العمل شخصية ابنة الفنان سيد رجب.



من هم أبطال فيلم "أنا وابن خالتي"؟

يضم فيلم "أنا وابن خالتي" عدد من الفنانين منهم: بيرمي فؤاد، سارة عبد الرحمن، ميمي جمال، إنعام سالوسة، إسراء رخا، علي لوكا، والفيلم من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو يزيد وإخراج أحمد صالح.