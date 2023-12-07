نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد عرض حكاية " ريش أبيض " من مسلسل "حدث بالفعل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعرض حاليًا على شاشة قنوات cbc وcbc drama حلقات مسلسل "حدث بالفعل"، الذي يستند إلى قصص حقيقية وواقعية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، خاصة مع قصة "تحت الحزام" التي قامت بتقديمها النجمة غادة عبد الرازق.



مواعيد عرض المسلسل

تعرض حكاية "ريش أبيض" لماجد المصري وبسمة بدء من السبت المقبل إلى الأربعاء، على قناة cbc العامة في تمام الساعة 8 مساءً ويُعاد في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، يُذاع أيضًا على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويُعاد في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى توفره على منصة watch it.



حكاية ريش "أبيض"



"حكاية ريش أبيض" تروي قصة فريدة التي تفقد والدتها بسبب اكتئاب حاد، يتزوج والدها لتعود هي ووالدها مع زوجته الجديدة، لكن تتغير حياتها بعد وفاة زوجة والدها بسبب جرعة زائدة، مما يدفعها للدخول إلى مصحة لعلاج الإدمان، مما يقلب حياتها رأسًا على عقب.



طاقم عمل حكاية" ريش أبيض"



حكاية" ريش أبيض" يضم نخبة من النجوم، من بينهم ماجد المصري، بسمة، رنا رئيس، سينتيا خليفة، وأحمد عبدالله محمود. العمل من إخراج هشام الرشيدي، وتأليف فادي نجار.

تفاصيل حدث بالفعل



مسلسل "حدث بالفعل" يتألف من 15 حلقة تنقسم إلى 5 حكايات هي: "ريش أبيض، قرض شخصي، تحت الحزام، كاملة، لو بعد حين".